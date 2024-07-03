¡Este verano, tus folletos se toman un día libre!
Con el objetivo de reducir nuestro impacto medioambiental, digitaliza todos tus horarios.
¿Dónde puedo encontrar mis horas?
Puedes consultar tus horarios de apertura:
- Horarios de autobús en la web (iledefrance-mobilites.fr)
- Sobre la solicitud de las FDI Mobilités
- En tu punto de parada
- En nuestro centro de atención al cliente en el 01 80 96 31 87
Encuentra todas tus noticias en X (ex Twitter): @EvryEss_IDFM
¡Te deseamos un gran verano en tus líneas!