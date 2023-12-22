Noticias similares

Algunas líneas de la región de Île-de-France West se ven afectadas por la organización de los Juegos Olímpicos de París 2024. Del 8 de julio al 8 de septiembre, los horarios de las siguientes líneas serán modificados de forma excepcional.

Para ofrecer una oferta ligeramente menos reducida de lo esperado, las líneas 15 y 475 se beneficiarán de refuerzos del 8 al 19 de julio y del 26 de agosto al 6 de septiembre:

- Línea 15: horario de verano

Salidas adicionales desde "Parc de Saint-Cloud T2" a las 07:53, 08:13 y 08:33

Salidas adicionales desde "La Bataille" a las 16:45 y 17:15

- Línea 475: Horario de verano

Salidas adicionales desde "Porte d'Orléans" a las 07:33, 07:57 y 08:20

Salidas adicionales de "Praga" a Élancourt a las 16:25, 18:12 y 18:40

- Línea exprés 4: horario de verano

- Línea exprés 16: horario de verano

- Línea exprés 78: horario de verano

- Express Line 80: horario de verano

No hay cambios de horario en las otras líneas de nuestra red durante el verano.