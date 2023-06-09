Noticias similares

¡Prepárate para el inicio del nuevo curso escolar descargando tus horarios de autobuses!

Publicado el

Descarga los horarios de tus líneas de autobús.

Los horarios de vuestros autobuses para el inicio del curso escolar en vuestro Val d'Yerres, territorio del Val de Seine.
Horario de vuelta al colegio Bus Val d'Yerres Va de Seine

Consulta todos los horarios de vuelta al colegio de las líneas de autobús en tu zona de Val d'Yerres Val de Seine. Estos calendarios están vigentes a partir del lunes 4 de septiembre de 2023.

¿Dónde puedo encontrar mis horarios para el inicio del curso escolar?

Tus horarios están disponibles en:

- Página web > horarios de las líneas de autobús Val d'Yerres Val de Seine (iledefrance-mobilites.fr)

- Sobre la solicitud de las FDI Mobilités

- En tu parada de autobús

- En tu ayuntamiento

- Desde nuestro centro de atención al cliente en el 01 87 58 11 00

Su horario de apertura a partir del lunes 04 de septiembre de 2023:

Línea 12
Línea 13
Línea 14
Línea 16
Línea 17
Línea 17S
Línea 18
Línea 19
Línea 501
Línea 91.09
Línea 91.01
Línea 191.100
Línea A (Montgeron <> Vigneux-sur-Seine)
Línea A (Choisy-le-Roi <> Brunoy)
Línea B
Línea BM
Línea C (Montgeron <> Vigneux-sur-Seine)
Línea C (Boussy-Saint-Antoine <> Epinay-sous-Sénart)
Línea D (Vigneux-sur-Seine)
Línea D (Brunoy)
Línea E (Vigneux-sur-Seine)
Línea E (Boissy-Saint-Léger <> Brunoy)
Línea E1
Línea E2
Línea F (Draveil <> Vigneux-sur-Seine)
Línea F (Yerres)
Línea F4
Línea H
Línea I
Línea IV
Línea LM
Línea LP1
Línea LP2
Línea M
Línea P
QB Line
Línea R
Línea RD
Línea S
Línea X
Línea N133 (autobús nocturno)
Línea N134 (autobús nocturno)
Línea N135 (autobús nocturno)
Autobús nocturno > Boussy-Saint-Antoine
Autobús nocturno > Brunoy
Autobús nocturno > Crosne
Autobús vespertino > Draveil
Autobús vespertino > Montgeron
Autobús vespertino > Quincy-Sous-Sénart
Autobús nocturno > Vigneux-sur-Seine
Autobús nocturno > Yerres Sur
Autobús vespertino > Yerres Nord

