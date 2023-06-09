Noticias similares

Horario de vuelta al colegio Bus Val d'Yerres Va de Seine
Consulta todos los horarios de vuelta al colegio de las líneas de autobús en tu zona de Val d'Yerres Val de Seine. Estos calendarios están vigentes a partir del lunes 4 de septiembre de 2023.
¿Dónde puedo encontrar mis horarios para el inicio del curso escolar?
Tus horarios están disponibles en:
- Página web > horarios de las líneas de autobús Val d'Yerres Val de Seine (iledefrance-mobilites.fr)
- Sobre la solicitud de las FDI Mobilités
- En tu parada de autobús
- En tu ayuntamiento
- Desde nuestro centro de atención al cliente en el 01 87 58 11 00