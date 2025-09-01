¡Imagina a R, el reflejo adecuado para el inicio del curso 2025-2026!

Publicado el

Lectura 1 min

¡Vuelve al cole! Los viajes diarios se reanudan. Para los jóvenes, la suscripción a Imagine R es la forma más fácil y económica de desplazarse por la región de Île-de-France, con total libertad.

En Saint-Germain-en-Laye, con Imagine R, tus viajes diarios se hacen más fáciles.

Un billete esencial para ir al colegio... ¡Pero no solo eso!

  • Con Imagine R, ya no hay límites: autobús, metro, RER, tranvía o tren, circular los 7 días de la semana y cualquier lugar de Île-de-France
  • Una solución económica, un 50% más barata que la tarifa clásica del Navigo
  • Una suscripción diseñada para jóvenes menores de 26 años

Mucho más que una suscripción

Con Imagine R, tus viajes se vuelven más fáciles... Y también tus aficiones:

  • Descuentos exclusivos con varios socios (cine, ocio, cultura, etc.)
  • ofertas especiales para tus salidas y actividades por toda Île-de-France

Fórmulas adaptadas a todos los perfiles

Tanto si estás en primaria, secundaria, bachillerato o educación superior, Imagine R se adapta a cada edad:

  • Junior (-11 años) → 24,40 €/año (sin contar las tasas de reserva)
  • Escuela/Estudiante (-26 años) → 374,40 €/año (sin importar tasas de solicitud)
El pase Imagine R Junior: 24,40 €/año para viajes ilimitados.
El paquete Imagine R School/Estudiante: 374,40 €/año para viajes ilimitados.
¡Descubre más sobre el paquete Imagine R y sus beneficios aquí!

Para encontrar todas las noticias de tu territorio, visita la cuenta X (ex-Twitter): @StGermain_IDFM