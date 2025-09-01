Un billete esencial para ir al colegio... ¡Pero no solo eso!
- Con Imagine R, ya no hay límites: autobús, metro, RER, tranvía o tren, circular los 7 días de la semana y cualquier lugar de Île-de-France
- Una solución económica, un 50% más barata que la tarifa clásica del Navigo
- Una suscripción diseñada para jóvenes menores de 26 años
Mucho más que una suscripción
Con Imagine R, tus viajes se vuelven más fáciles... Y también tus aficiones:
- Descuentos exclusivos con varios socios (cine, ocio, cultura, etc.)
- ofertas especiales para tus salidas y actividades por toda Île-de-France
Fórmulas adaptadas a todos los perfiles
Tanto si estás en primaria, secundaria, bachillerato o educación superior, Imagine R se adapta a cada edad:
- Junior (-11 años) → 24,40 €/año (sin contar las tasas de reserva)
- Escuela/Estudiante (-26 años) → 374,40 €/año (sin importar tasas de solicitud)
