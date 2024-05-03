Trabaja para la instalación de tu TZEN 4.
¡Encuentra toda la información sobre las próximas obras de TZEN 4 en tus líneas!
En tu zona se están trabajando en el futuro TZEN 4 y resultarán en el traslado de paradas e incluso desviaciones de tus líneas de autobús.
A continuación encontrarás información por sector y por línea.
Sector del Centro Hospitalario de South Ile-de-France (CHSF):
Sector Evry-Courcouronnes Centre:
Sector de la estación de tren Corbeil-Essonnes:
Sector Grigny:
Sector Ris-Oranguís:
Sector Tarterêts:
Preparo mi itinerario:
Las desviaciones indicadas en este artículo son desviaciones a largo plazo.
Pueden producirse cambios dependiendo de los acontecimientos actuales en tu red de transporte.