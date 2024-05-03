Información sobre las obras de TZEN 4

Publicado el

Lectura 1 min

Trabajo en la red TZEN 4

Trabaja para la instalación de tu TZEN 4.

¡Encuentra toda la información sobre las próximas obras de TZEN 4 en tus líneas!

En tu zona se están trabajando en el futuro TZEN 4 y resultarán en el traslado de paradas e incluso desviaciones de tus líneas de autobús.

A continuación encontrarás información por sector y por línea.

Sector del Centro Hospitalario de South Ile-de-France (CHSF):

Línea 402

Sector Evry-Courcouronnes Centre:

Líneas 403 - 453
Líneas 404 - 407
Línea 405
Línea 414
Línea 414D - 415 - 416

Sector de la estación de tren Corbeil-Essonnes:

Línea 401
Línea 402
Línea 405

Sector Grigny:

Línea 402 - New Farm
Línea 402 - Toussaint-Louverture
Líneas 402 - 420 - 510 - 510P - DM22 - N139

Sector Ris-Oranguís:

Línea 402

Sector Tarterêts:

Línea 402

Preparo mi itinerario:

Las desviaciones indicadas en este artículo son desviaciones a largo plazo.

Pueden producirse cambios dependiendo de los acontecimientos actuales en tu red de transporte.

