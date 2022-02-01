Tu información en tiempo real estará disponible pronto

Publicado el

Lectura 1 min

Se está implementando un nuevo sistema de información para pasajeros en vuestras líneas.

Pronto encontrarás tus horarios en tiempo real en todas las paradas equipados con una terminal de información para pasajeros. Hoy en día, más de la mitad de ellos ya están en funcionamiento. La actualización continúa.

Quiosco de información para pasajeros

Desde tu smartphone, ahora puedes acceder a algunos horarios en tiempo real de tu línea en la aplicación Île-de-France Mobilités o en la web de iledefrance-mobilites.fr

Solicitud de Île-de-France Mobilités > sección de horarios

No dudes en consultar los horarios teóricos de las líneas descargables en este sitio y presentables en los puntos de parada.