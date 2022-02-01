Pronto encontrarás tus horarios en tiempo real en todas las paradas equipados con una terminal de información para pasajeros. Hoy en día, más de la mitad de ellos ya están en funcionamiento. La actualización continúa.
Desde tu smartphone, ahora puedes acceder a algunos horarios en tiempo real de tu línea en la aplicación Île-de-France Mobilités o en la web de iledefrance-mobilites.fr
No dudes en consultar los horarios teóricos de las líneas descargables en este sitio y presentables en los puntos de parada.