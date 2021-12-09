¡Bienvenidos a la zona de Argenteuil Boucles de Seine!

Encuentra toda la información esencial sobre la zona de Argenteuil Boucles de Seine.

El territorio de Argenteuil Boucles de Seine está organizado en torno a los 9 municipios al este de la comunidad de aglomeración Saint-Germain Boucles de Seine y la ciudad de Argenteuil.

Esta zona cuenta con 46 líneas regulares que ofrecen servicios intra e intermunicipales y dan acceso a las 7 estaciones de la zona y a muchos lugares de interés (centros de estudio, centros de salud, instalaciones de ocio y deportes, zonas de empleo).

Se pueden distinguir 3 zonas habitables:

  • El sector norte está delimitado por las comunas de Argenteuil, Sartrouville, Bezons y Houilles
  • El sector sur limita con las comunas de Houilles, Carrières-sur-Seine, Montesson, Chatou, Le Vésinet y Croissy-sur-Seine
  • La zona alrededor de Maisons-Laffitte y Le Mesnil Le Roi
Cartografía del territorio de Argenteuil Boucles de Seine

Sector Norte

Argenteuil - Sartrouville - Bezons - Houilles

Argenteuil Boucles de Seine - Índices de la Línea del Sector Norte
  • Línea 1 - Estación de Sartrouville <> Estación Val d'Argenteuil <> Estación Argenteuil
  • Línea 2 - Sannois Le Moulin <> Gare d'Argenteuil
  • Línea 3 - Gare de Cormeilles en Parisis <> Pont de Bezons
  • Línea 4 - estación Argenteuil de Houilles-Carrières-sur-Seine <>
  • Línea 5 - Sartrouville <> Estación Sartrouville Trembleaux
  • Línea 6 - estación Houilles-Carrières-sur-Seine <> Estación Argenteuil
  • Línea 7 - Gare d'Argenteuil <> Gare d'Enghien-les-Bains
  • Línea 8 - Argenteuil Bérionne <> Gare d'Argenteuil
  • Línea 9 - Gare de Sartrouville <> , Gare d'Argenteuil
  • Línea 17 - Gare du Val d'Argenteuil <> Parc d'activités du Val d'Argenteuil <> Gare du Val d'Argenteuil
  • Línea 18 - Argenteuil Champagne-Roussillon <> Gare d'Argenteuil
  • Línea 34 - Estación del mercado Montagnes Côteaux de Houilles-Carrières-sur-Seine <>
  • Línea H - Carrières-sur-Seine Lycée Les Pierres Vives <> <> estación Bezons Plateau

Sector Sur

 Houilles - Montesson - Carrières-sur-Seine - Chatou - Le Vésinet - Croissy-sur-Seine

Argenteuil Boucles de Seine - Índices de la Línea del Sector Sur
  • Línea A - estación Vésinet-Le Pecq <> estación Houilles-Carrières-sur-Seine
  • Línea B - estación Rueil-Malmaison <> estación Sartrouville
  • Línea C - estación Vésinet-Le Pecq <> estación Houilles-Carrières-sur-Seine
  • Línea D - Estación Chatou-Croissy <> Le Chesnay Parly 2-Dutartre
  • Línea E - Gare du Vésinet Centre <> Gare de Chatou-Croissy
  • Línea F - Estación Vésinet-Le Pecq <> Montesson La Tour/Cimetière
  • Línea G - estación Vésinet-Le Pecq <> Estación Montesson <> Banks de Sartrouville
  • Línea J - estación Sartrouville <> Estación Houilles-Carrières-sur-Seine
  • Línea K - estación Houilles-Carrières-sur-Seine <> Estación Houilles-Carrières-sur-Seine
  • Línea L - Estación Chatou Mayoly de Houilles-Carrières-sur-Seine<> .
  • Línea M - estación Vésinet-Le Pecq <> estación Chatou-Croissy
  • Línea P - Estación Berges de Montesson <> Houilles-Carrières-sur-Seine
  • Línea T - estación Chatou-Croissy <> Chatou Place du Docteur Roux
  • Línea 20 - Gare du Vésinet-Le Pecq <> Gare du Vésinet Centre

Sector Maisons-Laffitte

Maisons-Laffitte - Le Mesnil-Le-Roi

Argenteuil Boucles de Seine - Índices de las líneas sectoriales Maisons-Laffitte
  • Línea 2 - estación Maisons-Laffitte <> estación Saint-Germain-en-Laye
  • Línea 6 - Estación Maisons-Laffitte <> Le-Mesnil-le-Roi
  • Línea 12 - Circuito Urbano de Maisons-Laffitte

Servicios escolares

En todo el país

Argenteuil Boucles de Seine - Índices de línea escolar
  • Línea 1 - Estación Internacional Rueil-Malmaison <> Saint-Germain-en-Laye Lycée
  • Línea 12 - Croissy-sur-Seine <> Le Vésinet <> Rueil-Malmaison Daniélou
  • Línea 37 - Ville d'Avray <> , Marnes-la-Coquette <> , Rueil, Malmaison, Saint Cucufa (Daniélou)
  • Línea 40 - Puteaux <> Suresnes <> Saint-Cloud <> , Rueil Malmaison Saint Cucufa (Daniélou)
  • Línea 56 - Bougival <> Croissy-sur-Seine <> Saint-Germain-en-Laye Lycée International
  • Línea 57 - Le Port Marly Saint Fiacre <> Le Chesnay André Mignot-Les Chênes d'Or Hospital
  • Línea S1 - Gare de Sartrouville <> Montesson Collège Pablo Picasso
  • Línea S2 - Berges de Montesson <> , Liceo Evariste Galois
  • Línea S3 - Chatou Cormeilles <> Chatou Paul Bert
  • Línea S4 - Carrières-sur-Seine, Monceau <> , Carrières-sur-Seine, Collège des Amandiers
  • Línea S5 - Carrières-sur-Seine Piscine <> Carrières-sur-Seine Collège des Amandiers
  • Línea S6 - Houilles Martyrs <> Carrières-sur-Seine Lycée des Pierres Vives
  • Línea S7 - Monte Théophile Roussel <> Sartrouville Lycée Evariste Galois
  • Línea 501 - Circuito escolar de Sartrouville
  • Línea 502 - Circuito escolar de Sartrouville
  • Línea 503 - Circuito escolar de Sartrouville