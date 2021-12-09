El territorio de Argenteuil Boucles de Seine está organizado en torno a los 9 municipios al este de la comunidad de aglomeración Saint-Germain Boucles de Seine y la ciudad de Argenteuil.
Esta zona cuenta con 46 líneas regulares que ofrecen servicios intra e intermunicipales y dan acceso a las 7 estaciones de la zona y a muchos lugares de interés (centros de estudio, centros de salud, instalaciones de ocio y deportes, zonas de empleo).
Se pueden distinguir 3 zonas habitables:
- El sector norte está delimitado por las comunas de Argenteuil, Sartrouville, Bezons y Houilles
- El sector sur limita con las comunas de Houilles, Carrières-sur-Seine, Montesson, Chatou, Le Vésinet y Croissy-sur-Seine
- La zona alrededor de Maisons-Laffitte y Le Mesnil Le Roi
Cartografía del territorio de Argenteuil Boucles de Seine
Sector Norte
Argenteuil - Sartrouville - Bezons - Houilles
- Línea 1 - Estación de Sartrouville <> Estación Val d'Argenteuil <> Estación Argenteuil
- Línea 2 - Sannois Le Moulin <> Gare d'Argenteuil
- Línea 3 - Gare de Cormeilles en Parisis <> Pont de Bezons
- Línea 4 - estación Argenteuil de Houilles-Carrières-sur-Seine <>
- Línea 5 - Sartrouville <> Estación Sartrouville Trembleaux
- Línea 6 - estación Houilles-Carrières-sur-Seine <> Estación Argenteuil
- Línea 7 - Gare d'Argenteuil <> Gare d'Enghien-les-Bains
- Línea 8 - Argenteuil Bérionne <> Gare d'Argenteuil
- Línea 9 - Gare de Sartrouville <> , Gare d'Argenteuil
- Línea 17 - Gare du Val d'Argenteuil <> Parc d'activités du Val d'Argenteuil <> Gare du Val d'Argenteuil
- Línea 18 - Argenteuil Champagne-Roussillon <> Gare d'Argenteuil
- Línea 34 - Estación del mercado Montagnes Côteaux de Houilles-Carrières-sur-Seine <>
- Línea H - Carrières-sur-Seine Lycée Les Pierres Vives <> <> estación Bezons Plateau
Sector Sur
Houilles - Montesson - Carrières-sur-Seine - Chatou - Le Vésinet - Croissy-sur-Seine
- Línea A - estación Vésinet-Le Pecq <> estación Houilles-Carrières-sur-Seine
- Línea B - estación Rueil-Malmaison <> estación Sartrouville
- Línea C - estación Vésinet-Le Pecq <> estación Houilles-Carrières-sur-Seine
- Línea D - Estación Chatou-Croissy <> Le Chesnay Parly 2-Dutartre
- Línea E - Gare du Vésinet Centre <> Gare de Chatou-Croissy
- Línea F - Estación Vésinet-Le Pecq <> Montesson La Tour/Cimetière
- Línea G - estación Vésinet-Le Pecq <> Estación Montesson <> Banks de Sartrouville
- Línea J - estación Sartrouville <> Estación Houilles-Carrières-sur-Seine
- Línea K - estación Houilles-Carrières-sur-Seine <> Estación Houilles-Carrières-sur-Seine
- Línea L - Estación Chatou Mayoly de Houilles-Carrières-sur-Seine<> .
- Línea M - estación Vésinet-Le Pecq <> estación Chatou-Croissy
- Línea P - Estación Berges de Montesson <> Houilles-Carrières-sur-Seine
- Línea T - estación Chatou-Croissy <> Chatou Place du Docteur Roux
- Línea 20 - Gare du Vésinet-Le Pecq <> Gare du Vésinet Centre
Sector Maisons-Laffitte
Maisons-Laffitte - Le Mesnil-Le-Roi
- Línea 2 - estación Maisons-Laffitte <> estación Saint-Germain-en-Laye
- Línea 6 - Estación Maisons-Laffitte <> Le-Mesnil-le-Roi
- Línea 12 - Circuito Urbano de Maisons-Laffitte
Servicios escolares
En todo el país
- Línea 1 - Estación Internacional Rueil-Malmaison <> Saint-Germain-en-Laye Lycée
- Línea 12 - Croissy-sur-Seine <> Le Vésinet <> Rueil-Malmaison Daniélou
- Línea 37 - Ville d'Avray <> , Marnes-la-Coquette <> , Rueil, Malmaison, Saint Cucufa (Daniélou)
- Línea 40 - Puteaux <> Suresnes <> Saint-Cloud <> , Rueil Malmaison Saint Cucufa (Daniélou)
- Línea 56 - Bougival <> Croissy-sur-Seine <> Saint-Germain-en-Laye Lycée International
- Línea 57 - Le Port Marly Saint Fiacre <> Le Chesnay André Mignot-Les Chênes d'Or Hospital
- Línea S1 - Gare de Sartrouville <> Montesson Collège Pablo Picasso
- Línea S2 - Berges de Montesson <> , Liceo Evariste Galois
- Línea S3 - Chatou Cormeilles <> Chatou Paul Bert
- Línea S4 - Carrières-sur-Seine, Monceau <> , Carrières-sur-Seine, Collège des Amandiers
- Línea S5 - Carrières-sur-Seine Piscine <> Carrières-sur-Seine Collège des Amandiers
- Línea S6 - Houilles Martyrs <> Carrières-sur-Seine Lycée des Pierres Vives
- Línea S7 - Monte Théophile Roussel <> Sartrouville Lycée Evariste Galois
- Línea 501 - Circuito escolar de Sartrouville
- Línea 502 - Circuito escolar de Sartrouville
- Línea 503 - Circuito escolar de Sartrouville