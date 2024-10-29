Noticias similares

Visita el Centro Operativo de Autobuses de Villepinte y descubre cómo funciona, el domingo 21 de septiembre de 2025
¿Te apasionan los autobuses o simplemente tienes curiosidad por saber cómo funciona un Centro de Operaciones de Autobuses?
Con motivo de los Días Europeos del Patrimonio y la Semana de la Movilidad, del 16 al 22 de septiembre de 2025, Île-de-France Mobilités te invita a una visita guiada al Centro Operativo de Autobuses de tu zona para descubrir el mundo del transporte entre bastidores y una visita a la estación de autobuses, una inmersión entre bastidores del transporte, ¡El descubrimiento de las profesiones y muchas otras actividades enriquecedoras!
Conoce a nuestros equipos en el Centro Operativo de Autobuses de Villepinte el domingo 21 de septiembre de 10 a 11:30 a.m.
El registro es posible para adultos o menores de 16 años con permiso parental. Los menores de 16 años deben ir acompañados por un adulto. Nos pondremos en contacto contigo por correo electrónico para confirmar tu asistencia.
Esperamos verle en el Centro Operativo de Autobuses de Villepinte:
Transdev Nord Seine-Saint-Denis - COB de Villepinte
241 Chemin du Loup - 93420 Villepinte
- Acceso a AUTOBÚS: líneas 1, 619 y T'bus 1, parada "Central Parc"
Para saber más sobre las noticias de tu territorio, visita nuestra cuenta X (ex-Twitter): @Envol_IDFM