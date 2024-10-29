Noticias similares

El registro es posible para adultos o menores de 16 años con permiso parental. Los menores de 16 años deben ir acompañados por un adulto. Nos pondremos en contacto contigo por correo electrónico para confirmar tu asistencia.

Esperamos verle en el Centro Operativo de Autobuses de Villepinte:

Transdev Nord Seine-Saint-Denis - COB de Villepinte

241 Chemin du Loup - 93420 Villepinte

Acceso a AUTOBÚS: líneas 1, 619 y T'bus 1, parada "Central Parc"

Para saber más sobre las noticias de tu territorio, visita nuestra cuenta X (ex-Twitter): @Envol_IDFM