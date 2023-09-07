Île-de-France Mobilités está comprometida con tu seguridad ofreciendo la entrega lo más cerca posible de tu hogar. Cada noche a partir de las 22:00, tienes la opción de pedirle a tu conductor que te pare lo más cerca posible de tu destino, entre dos paradas de autobús.

¿Dónde puedo bajarme?

La parada solicitada debe estar en la ruta de la línea, entre dos puntos de parada. El conductor decide el lugar exacto de descenso, lo más cerca posible de tu destino, por supuesto, pero también bien iluminado, con buena visibilidad y con total seguridad.

¿Cómo indico dónde quiero bajar?

Solo tienes que avisar al conductor, como muy tarde una parada antes de tu destino. El descenso será entonces solo por la puerta principal. Con este nuevo sistema, no solo podrás beneficiarte de un servicio más seguro, sino que también ahorrarás tiempo acercándote a tu destino final.