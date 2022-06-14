Desde el 29 de agosto, para adaptarse a las necesidades de los pasajeros y reforzar la concordancia con los trenes, Île-de-France Mobilités está desarrollando el servicio de la línea 262 para ofrecer salidas más tarde por la noche.
En la estación de tren Versailles Château Rive Gauche, las últimas salidas serán a las 23:30 de lunes a viernes (en lugar de las 22:00 actualmente) y a las 23:00 los sábados (en comparación con las 22:00 antes).
En la estación Saint-Rémy-lès-Chevreuse, las últimas salidas serán a las 22:35 de lunes a viernes y a las 23:05 el sábado (en comparación con las 21:05 h).
Este refuerzo de la oferta supone 6 salidas adicionales cada noche de lunes a viernes y 3 salidas adicionales cada sábado por la noche, durante todo el año excluyendo festivos.