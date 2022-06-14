En la estación de tren Versailles Château Rive Gauche, las últimas salidas serán a las 23:30 de lunes a viernes (en lugar de las 22:00 actualmente) y a las 23:00 los sábados (en comparación con las 22:00 antes).

En la estación Saint-Rémy-lès-Chevreuse, las últimas salidas serán a las 22:35 de lunes a viernes y a las 23:05 el sábado (en comparación con las 21:05 h).

Este refuerzo de la oferta supone 6 salidas adicionales cada noche de lunes a viernes y 3 salidas adicionales cada sábado por la noche, durante todo el año excluyendo festivos.