¡La línea 262 se acuesta más tarde por la noche!

Publicado el

Lectura 1 min

La línea 262 proporciona un enlace intermunicipal esencial entre Versalles, Buc, Toussus-le-Noble, Châteaufort, Magny-les-Hameaux y Saint-Rémy-lès-Chevreuse. También ofrece conexión con las estaciones de Versailles: Château Rive Gauche (RER C), Versailles Chantiers (RER C, Transilien N y U) y Saint-Rémy-lès-Chevreuse (RER B).

Desde el 29 de agosto, para adaptarse a las necesidades de los pasajeros y reforzar la concordancia con los trenes, Île-de-France Mobilités está desarrollando el servicio de la línea 262 para ofrecer salidas más tarde por la noche.

Visual de comunicación sobre las nuevas características de la línea 262

En la estación de tren Versailles Château Rive Gauche, las últimas salidas serán a las 23:30 de lunes a viernes (en lugar de las 22:00 actualmente) y a las 23:00 los sábados (en comparación con las 22:00 antes).

En la estación Saint-Rémy-lès-Chevreuse, las últimas salidas serán a las 22:35 de lunes a viernes y a las 23:05 el sábado (en comparación con las 21:05 h).

Este refuerzo de la oferta supone 6 salidas adicionales cada noche de lunes a viernes y 3 salidas adicionales cada sábado por la noche, durante todo el año excluyendo festivos.