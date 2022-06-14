¡La línea 264 te acompaña durante todo el día!

Publicado el

La línea 264 proporciona un enlace intermunicipal esencial entre Versalles, Buc, Les Loges-en-Josas y Jouy-en-Josas. Además, conecta los parques empresariales de Buc y Loges-en-Josas con las estaciones de Versalles Chantiers (RER C, Transilien N y U) y Jouy-en-Josas (RER C).

Hasta ahora, la línea 264 solo funcionaba durante las horas punta de la mañana y la tarde, de lunes a viernes (excepto en festivos), interrumpiendo su servicio entre las 9:50 y las 15:30.

Visual de comunicación en la nueva oferta de la línea 264

Para apoyar el desarrollo sostenido de su afluencia, Île-de-France Mobilités está reforzando el servicio de la línea 264 a partir del 29 de agosto, mediante la incorporación de salidas adicionales a mediodía, a razón de un autobús cada hora en cada dirección.

·         Nuevas salidas desde Versailles-Chantiers Abbé Rousseaux: 10:30, 11:30, 12:30, 13:30 y 14:30

·         Nuevas salidas desde la estación Saint-Rémy-lès-Chevreuse: 10:50, 11:50, 12:50, 13:50 y 14:50

¡Este refuerzo permitirá ofrecer un servicio continuo durante todo el día en la línea 264!