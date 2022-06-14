Para apoyar el desarrollo sostenido de su afluencia, Île-de-France Mobilités está reforzando el servicio de la línea 264 a partir del 29 de agosto, mediante la incorporación de salidas adicionales a mediodía, a razón de un autobús cada hora en cada dirección.

· Nuevas salidas desde Versailles-Chantiers Abbé Rousseaux: 10:30, 11:30, 12:30, 13:30 y 14:30

· Nuevas salidas desde la estación Saint-Rémy-lès-Chevreuse: 10:50, 11:50, 12:50, 13:50 y 14:50

¡Este refuerzo permitirá ofrecer un servicio continuo durante todo el día en la línea 264!