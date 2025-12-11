Noticias similares

¡Buenas noticias para los usuarios de la línea 9115! A partir del 5 de enero de 2026, el servicio se está mejorando para satisfacer mejor las necesidades diarias. Más viajes y horarios extendidos para mejorar el servicio por la tarde y los fines de semana.

Servicio nocturno extendido

Tus autobuses ahora funcionarán hasta las 22:30 desde París, entre semana y fines de semana (en comparación con las 22:00 actualmente).

Frecuencias aumentadas

Otro cambio importante en tu línea: mayor frecuencia de servicio, para un servicio más suave y cómodo:

De lunes a viernes desde Porte d'Orléans : un autobús cada 20 minutos de 19:30 a 22:30

: un autobús Los sábados en ambas direcciones : un autobús cada 20 minutos de 10 a.m. a 8 p.m. y cada 30 minutos de 8 p.m. a 10:30 p.m.

: un autobús Los domingos en ambas direcciones : un autobús cada 30 minutos de 7:30 a 22:30

Este refuerzo de la oferta también va acompañado de un ajuste en los tiempos de viaje para permitir una mejor puntualidad y respeto de los horarios.