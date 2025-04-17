La línea N, que hasta ahora funcionaba de martes a sábado, ¡ahora estará en servicio de lunes a sábado inclusive! Podrás disfrutar de tu línea desde el principio de la semana.

Además, 4 carreras por la tarde se escalonan 5 minutos para coincidir mejor con los horarios de salida escolar cerca del Ayuntamiento de Houilles. ¡Estas mejoras están diseñadas para facilitarte desplazarte!