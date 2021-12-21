Protegerte también significa proteger a los demás

Con la reanudación de la epidemia, el cumplimiento de los gestos de barrera es esencial en nuestros vehículos.

La reanudación de la epidemia sigue aumentando. La movilización de todos es esencial para combatir el virus. Os pedimos que respetéis los gestos de barrera dentro de nuestros vehículos y en los puntos de parada, para protegeros a vosotros mismos y también a otros pasajeros.

Como recordatorio, aquí están los gestos de barrera que deben respetarse :

- Llevar mascarilla al esperar el autobús y durante el trayecto

- Lávate las manos regularmente con gel hidroalcohólico

- Limita el contacto durante tu viaje

- Mantener una distancia de al menos un metro con los demás pasajeros

- Toser o estornudar en el codo o en un pañuelo

La movilización de todos hará que todos estén seguros.

Os agradecemos vuestra colaboración y no olvidemos que la sonrisa también se refleja en los ojos.

¡Nos vemos pronto en nuestra red!