La reanudación de la epidemia sigue aumentando. La movilización de todos es esencial para combatir el virus. Os pedimos que respetéis los gestos de barrera dentro de nuestros vehículos y en los puntos de parada, para protegeros a vosotros mismos y también a otros pasajeros.

Como recordatorio, aquí están los gestos de barrera que deben respetarse :

- Llevar mascarilla al esperar el autobús y durante el trayecto

- Lávate las manos regularmente con gel hidroalcohólico

- Limita el contacto durante tu viaje

- Mantener una distancia de al menos un metro con los demás pasajeros

- Toser o estornudar en el codo o en un pañuelo