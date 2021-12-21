La reanudación de la epidemia sigue aumentando. La movilización de todos es esencial para combatir el virus. Os pedimos que respetéis los gestos de barrera dentro de nuestros vehículos y en los puntos de parada, para protegeros a vosotros mismos y también a otros pasajeros.
Como recordatorio, aquí están los gestos de barrera que deben respetarse :
- Llevar mascarilla al esperar el autobús y durante el trayecto
- Lávate las manos regularmente con gel hidroalcohólico
- Limita el contacto durante tu viaje
- Mantener una distancia de al menos un metro con los demás pasajeros
- Toser o estornudar en el codo o en un pañuelo
La movilización de todos hará que todos estén seguros.
Os agradecemos vuestra colaboración y no olvidemos que la sonrisa también se refleja en los ojos.
¡Nos vemos pronto en nuestra red!