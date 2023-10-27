¿Qué hay de nuevo?

Además del cambio de número de línea, se benefician de horarios ampliados con una primera salida por la mañana a las 8:00, durante todo el año.

También apreciarás la nueva oferta de servicio para el periodo de verano a partir de 2024. ¡No más suspensiones de servicio en agosto!

¿Cuándo circula la línea N?

La línea N está en servicio de martes a sábado inclusive, excepto en festivos.

La primera salida del día es a las 8:00 a.m. y la última a las 7:00 p.m. Hay un autobús cada 30 minutos durante la hora punta y al mediodía. Durante las horas poco punta, el autobús circula cada hora.

Estas mismas horas se aplican durante el curso escolar y durante las vacaciones cortas escolares.

Durante el periodo de verano, el servicio ofrecerá una frecuencia horaria.

¿Qué billetes son válidos en la línea N?

Como en cualquier línea regular, se aceptan billetes de transporte para Île-de-France en la línea N:

Navigo, Solidaridad, Imagine'R, Senior... para paquetes

Billete de embarque del conductor, Navigo Easy Pass, billete t+, billetes SMS (enviar ARGBDS al 93100), Liberté +... para entradas individuales



Para más información sobre billetes de transporte y tarifas

No olvides que, para viajar en buen estado, debes validar tu billete. Si no, te multarán.

Lo que no cambia...

Se mantienen las paradas y la ruta del antiguo transbordador.

Encuentra toda la información en la línea N en el folleto descargable que aparece a continuación.

¡Que tengas un buen viaje con tu nueva línea N!