Noticias similares

Por la noche, la nueva línea N72 sustituye al cable C1.

La nueva línea N72 ofrece un servicio nocturno, los 7 días de la semana durante el cierre del cable C1.

El N72, pídele la luna.

¿Un servicio nocturno, los 7 días de la semana, durante el cierre del C1 Cable? Con la N72, el viaje entre Créteil - L'Echat y la estación de Villeneuve-Saint-Georges de 23:30 a 5:30 de domingo a sábado y de 00:30 a 6:30 la noche de sábado a domingo, con un autobús cada 30 minutos.

Ya sea que salgas tarde, empieces el día temprano o simplemente busques una forma cómoda de llegar al Metro 8, el autobús nocturno N72 facilita desplazarte por la noche.

  • Un servicio continuo entre Créteil - L'Échat y la estación de Villeneuve-Saint-Georges.
  • Una línea que corre cada día.
  • Un autobús cada 30 minutos de media.
  • Hay autobuses durante toda la noche durante el horario de cierre del C1 Cable, de 23:30 a 5:30 de domingo a sábado y de 00:30 a 6:30 durante la noche, de sábado a domingo.
  • Menos de 30 minutos de viaje para cubrir toda la línea.
