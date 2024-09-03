Noticias similares

El N72, pídele la luna.
¿Un servicio nocturno, los 7 días de la semana, durante el cierre del C1 Cable? Con la N72, el viaje entre Créteil - L'Echat y la estación de Villeneuve-Saint-Georges de 23:30 a 5:30 de domingo a sábado y de 00:30 a 6:30 la noche de sábado a domingo, con un autobús cada 30 minutos.
La nueva línea N72 sustituye al C1 Cable
Ya sea que salgas tarde, empieces el día temprano o simplemente busques una forma cómoda de llegar al Metro 8, el autobús nocturno N72 facilita desplazarte por la noche.
- Un servicio continuo entre Créteil - L'Échat y la estación de Villeneuve-Saint-Georges.
- Una línea que corre cada día.
- Un autobús cada 30 minutos de media.
- Hay autobuses durante toda la noche durante el horario de cierre del C1 Cable, de 23:30 a 5:30 de domingo a sábado y de 00:30 a 6:30 durante la noche, de sábado a domingo.
- Menos de 30 minutos de viaje para cubrir toda la línea.
Para encontrar todas las noticias sobre tus autobuses Marne et Seine y el C1 Cable, visita tu cuenta X: @MarneSeine_IDFM