A partir del lunes 30 de marzo, se celebrará un evento gourmet en el territorio #PaysBriard, para todos nuestros viajeros.



Habrá una competición accesible para todos directamente en los autobuses del territorio #PaysBriard.

📲 Solo tienes que escanear el código QR que aparece en las pantallas del bordo, rellenar un formulario para intentar ganar una sorpresa de chocolate.

¡Île-de-France Mobilités te desea una feliz Pascua!



Communauté de communes Les Portes briardes entre villes et forêtsCommunauté de Communes du Val BriardCommunauté de communes de l'Orée de la BrieCommunauté de Communes de la Brie NangissienneCommunauté de Communes Brie des Rivières et Châteaux - CCBRC (77)







