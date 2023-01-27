Noticias similares

De vuelta al colegio, con la mente ligera

Del 16 al 22 de septiembre, con motivo de la Semana Europea de la Movilidad, la Vélostation ofrece alquilar una bicicleta totalmente equipada, con mantenimiento incluido, por 40 € al año en lugar de 132 €.

¿Qué es la Semana de la Movilidad?

La Semana Europea de la Movilidad es una campaña anual que se celebra del 16 al 22 de septiembre. Iniciada en 2002 por la Comisión Europea, esta semana tiene como objetivo promover modos de transporte sostenibles y concienciar a ciudadanos y políticos sobre el impacto medioambiental del desplazamiento urbano.

Objetivos de la Semana Europea de la Movilidad

Promueven alternativas al coche privado: fomenten el uso del transporte público, el ciclismo, el paseo y el coche compartido. Reducir las emisiones de CO2 : Reducir la contaminación del aire reduciendo el uso de vehículos motorizados particulares. Mejorar la calidad de vida urbana : Crear espacios urbanos más agradables y accesibles para los residentes. Concienciar sobre la seguridad vial : Promover conductas seguras para todos los usuarios de la vía, incluidos peatones y ciclistas. Destacando innovaciones en movilidad : Mostrando tecnologías y soluciones innovadoras para una movilidad más sostenible.

La estación ciclista Saint-Quentin-en-Yvelines ofrece una oferta especial en esta ocasión.

La bicicleta, más allá de su impacto ecológico positivo, es un medio de transporte agradable y eficiente para los desplazamientos cotidianos. ¡Y el comienzo del curso escolar es la oportunidad perfecta para empezar!

La oferta de 40 € para el alquiler anual de una bicicleta estándar se renueva en 2024.

Esta promoción dura 7 días, del 16 al 22 de septiembre, durante la Semana de la Movilidad.

El alquiler de bicicletas en la Vélostation es un gran éxito y el número de bicicletas disponibles para promoción es limitado.

Para que el mayor número posible de personas descubra el servicio y pruebe suerte en la movilidad ciclista, la oferta se reservará con prioridad para quienes no se beneficiaron de la promoción en 2023.

¡Para beneficiarse de esta promoción, es muy sencillo!

Desde el 16 de septiembre, accede a la web de Vélozone y haz clic en el botón "reserve". Regístrate o inicia sesión y reserva una moto estándar: ¡la promoción se aplica automáticamente!

Luego, solo tienes que ir al Vélozone a recoger tu bici.

El parque para bicicletas también es:

- un taller de reparación de bicicletas para bicicletas personales

- un servicio de aparcamiento seguro en la estación de tren Saint-Quentin en Yvelines

- un punto de prueba, retirada y mantenimiento para la ubicación de Véligo (bicicletas eléctricas, motos de dos rodas, vehículos de tres ruedas)