La agencia móvil es un punto de recepción de movilidad que viene a reunirse contigo en tu municipio.



Puedes:

Suscríbete a los servicios de Vélozone: alquiler de bicicletas, aparcamiento seguro.

Recógete o devuelve una bicicleta alquilada.

Suscríbete al servicio de localización de Véligo.

Haz que te revisen tu bicicleta personal: ajustes y reparaciones menores. Puede que sea necesario realizar reparaciones más sustanciales en el Vélozone.

Infórmate sobre las ayudas de compra de Île-de-France Mobilités.

Además, de forma más general, puedes informarte sobre todos los servicios de movilidad de la zona: