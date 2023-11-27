La agencia móvil es el punto de recepción de Île-de-France Mobilités más cercano a ti
La agencia móvil es un punto de recepción de movilidad que viene a reunirse contigo en tu municipio.
Puedes:
- Suscríbete a los servicios de Vélozone: alquiler de bicicletas, aparcamiento seguro.
- Recógete o devuelve una bicicleta alquilada.
- Suscríbete al servicio de localización de Véligo.
- Haz que te revisen tu bicicleta personal: ajustes y reparaciones menores. Puede que sea necesario realizar reparaciones más sustanciales en el Vélozone.
- Infórmate sobre las ayudas de compra de Île-de-France Mobilités.
Además, de forma más general, puedes informarte sobre todos los servicios de movilidad de la zona:
- Compra o recarga tus entradas
- Aprovecha los consejos para tu desplazamiento en transporte público, en bicicletas o aparcamientos en la estación