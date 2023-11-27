¡La agencia móvil viene a verte!

La agencia móvil es el punto de recepción de Île-de-France Mobilités más cercano a ti

La agencia móvil es un punto de recepción de movilidad que viene a reunirse contigo en tu municipio.

Puedes:

  • Suscríbete a los servicios de Vélozone: alquiler de bicicletas, aparcamiento seguro.
  • Recógete o devuelve una bicicleta alquilada.
  • Suscríbete al servicio de localización de Véligo.
  • Haz que te revisen tu bicicleta personal: ajustes y reparaciones menores. Puede que sea necesario realizar reparaciones más sustanciales en el Vélozone.
  • Infórmate sobre las ayudas de compra de Île-de-France Mobilités.

Además, de forma más general, puedes informarte sobre todos los servicios de movilidad de la zona:

  • Compra o recarga tus entradas
  • Aprovecha los consejos para tu desplazamiento en transporte público, en bicicletas o aparcamientos en la estación
