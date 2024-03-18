Noticias similares

Tras las interrupciones de enero de 2024 en la zona de Centro y Sud Yvelines, los estudiantes que posean un billete de transporte escolar válido en enero de 2024 pueden ser compensados de forma excepcional según las condiciones de compensación establecidas por Île-de-France Mobilités.

Como resultado, se lanza una campaña de compensación, con un billete excepcional, del 18 de marzo al 14 de abril (inclusive).

¿Cómo acceder a la compensación?

Una página dedicada te permitirá registrar tu solicitud en el ticket de enero de 2024.

Esta página estará abierta del 18 de marzo al 14 de abril de 2024 (inclusive).

¿Qué municipios están preocupados por la campaña de compensación?

Los municipios del Centro y del Territorio de las Yvelines del Sur que se encuentran a continuación están preocupados por la compensación.

Lista de municipios implicados: Ablis, Adainville, Allainville, Angervilliers, Auffargis, Auffreville-Brasseuil, Auteuil-le-Roi, Autouillet, Bazainville, Bazoches-sur-Guyonne, Béhoust, Boinville-le-Gaillard, Boisset, Boissy-sans-Avoir, Bonnelles, Boullay-les-Troux, Bourdonne, Briis-sous-Forges, Bruyères-le-Châtel, Bullion, Cernay-la-ville, Chevreuse, Choisel, Civry-la-Forêt, Clairefontaine-en-Yvelines, Condé-sur-Vesgre, Coulombs, Courgent, Courson-Monteloup, Dammartin-en-Serve, Dampierre-en-Yvelines, Dannemarie, Emance, Faverolles, Flexanville, Fontenay-lès-Briis, Forges-les-Bains, Gallius, Gambais, Gambaiseuil, Garancières, Gazeran, Gometz-la-Ville, Gometz-le-Châtel, Goupillières, Grandchamp, Gressey, Grosrouvre, Hanches, Hermeray, Houdan, Janvry, Jouars-Pontchartrain, La Boissière École, La Celle-les-Bordes, La Hauteville, La Norville, la Queue-lez-Yvelines, le Mesnil-Saint-Denis, le Perray-en-Yvelines, le Tarte-Gaudran, le Tremblay-sur-Mauldre, les Bréviaires, les Essarts-le-Roi, Les Mesnuls, les Molières, Lévis-Saint-Nom, Limours, Longvilliers, Marcq, Mareil-le-Guyon, Maulette, Méré, Millemont, Milon-la-Chapelle, Mittainville, Montchauvet, Montfort-L'amaury, Mulcent, Neauphle-le-Château, Neauphle-le-Vieux, Nogent-le-Roi, Ollainville, Orcemont, Orgerus, Orphin, Orsonville, Orvilliers, Osmoy, Paray-Douaville, Pecqueuse, Poigny-la-Forêt, Ponthévrard, Prunay-le-Temple, Prunay-en-Yvelines, Raizeux, Rambouillet, Richebourg, Rochefort-en-Yvelines, Rosay, Saint-Jean-de-Beauregard, Saint-Martin-de-Bréthencourt, Saint-Arnoult-en-Yvelines, Sainte-Mesme, Saint-Forget, Saint-germain-de-la-grange, Saint-Hilarion, Saint-Lambert, Saint-Leger-en-Yvelines, Saint-Martin-des-Champs, Saint-Maurice-Montcouronne, Saint-Rémy-l’Honoré, Saint-Rémy-Lès-Chevreuse, Saulx-Marchais, Senlisse, Septeuil, Sonchamp, Tacoignières, Thiverval-Grignon, Thoiry, Tilly, Vaugrigneuse, Vert, Vicq, Vieille-Eglise-en-Yvelines, Villette, Villiers-le-Mahieu, Villiers-Saint-Frédéric

¿Cuáles son las condiciones para acceder a la compensación?

Para acceder a la compensación, debes:

Vive en uno de los municipios correspondientes ;

; Estar en el colegio;

He comprado una suscripción elegible que es válida en enero de 2024.

Se le pedirá que proporcione los siguientes documentos de apoyo, en formato JPEG o PDF (limitado a 1 MB):

Imagine R School Certificate válido en enero de 2024.

Para descargar tu certificado Navigo, inicia sesión o crea tu cuenta haciendo clic AQUÍ .

Para descargar tu certificado Navigo, inicia sesión o crea tu cuenta haciendo . Casos especiales: Para los titulares de una Tarjeta de Escuela de Autobús (Optile) o de una Tarjeta Scol'R – Circuitos Escolares Especiales, el certificado Navigo será reemplazado por una fotocopia del anado de la Tarjeta.

¿Qué paquetes son elegibles para la campaña de compensación?

Imagina la escuela R

Tarjeta de Autobús Escolar (OPTILE)

Tarjeta Scol'R – Circuitos Escolares Especiales

Ten en cuenta que otros billetes de transporte no son elegibles para compensación.

¿Cuáles son las cantidades de compensación?

La compensación se define según el paquete que posea el usuario: