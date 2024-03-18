Noticias similares

Tras las interrupciones de enero de 2024 en la zona de Centro y Sud Yvelines, los estudiantes que posean un billete de transporte escolar válido en enero de 2024 pueden ser compensados de forma excepcional según las condiciones de compensación establecidas por Île-de-France Mobilités.
Como resultado, se lanza una campaña de compensación, con un billete excepcional, del 18 de marzo al 14 de abril (inclusive).
¿Cómo acceder a la compensación?
Una página dedicada te permitirá registrar tu solicitud en el ticket de enero de 2024.
Esta página estará abierta del 18 de marzo al 14 de abril de 2024 (inclusive).
¿Qué municipios están preocupados por la campaña de compensación?
Los municipios del Centro y del Territorio de las Yvelines del Sur que se encuentran a continuación están preocupados por la compensación.
Lista de municipios implicados: Ablis, Adainville, Allainville, Angervilliers, Auffargis, Auffreville-Brasseuil, Auteuil-le-Roi, Autouillet, Bazainville, Bazoches-sur-Guyonne, Béhoust, Boinville-le-Gaillard, Boisset, Boissy-sans-Avoir, Bonnelles, Boullay-les-Troux, Bourdonne, Briis-sous-Forges, Bruyères-le-Châtel, Bullion, Cernay-la-ville, Chevreuse, Choisel, Civry-la-Forêt, Clairefontaine-en-Yvelines, Condé-sur-Vesgre, Coulombs, Courgent, Courson-Monteloup, Dammartin-en-Serve, Dampierre-en-Yvelines, Dannemarie, Emance, Faverolles, Flexanville, Fontenay-lès-Briis, Forges-les-Bains, Gallius, Gambais, Gambaiseuil, Garancières, Gazeran, Gometz-la-Ville, Gometz-le-Châtel, Goupillières, Grandchamp, Gressey, Grosrouvre, Hanches, Hermeray, Houdan, Janvry, Jouars-Pontchartrain, La Boissière École, La Celle-les-Bordes, La Hauteville, La Norville, la Queue-lez-Yvelines, le Mesnil-Saint-Denis, le Perray-en-Yvelines, le Tarte-Gaudran, le Tremblay-sur-Mauldre, les Bréviaires, les Essarts-le-Roi, Les Mesnuls, les Molières, Lévis-Saint-Nom, Limours, Longvilliers, Marcq, Mareil-le-Guyon, Maulette, Méré, Millemont, Milon-la-Chapelle, Mittainville, Montchauvet, Montfort-L'amaury, Mulcent, Neauphle-le-Château, Neauphle-le-Vieux, Nogent-le-Roi, Ollainville, Orcemont, Orgerus, Orphin, Orsonville, Orvilliers, Osmoy, Paray-Douaville, Pecqueuse, Poigny-la-Forêt, Ponthévrard, Prunay-le-Temple, Prunay-en-Yvelines, Raizeux, Rambouillet, Richebourg, Rochefort-en-Yvelines, Rosay, Saint-Jean-de-Beauregard, Saint-Martin-de-Bréthencourt, Saint-Arnoult-en-Yvelines, Sainte-Mesme, Saint-Forget, Saint-germain-de-la-grange, Saint-Hilarion, Saint-Lambert, Saint-Leger-en-Yvelines, Saint-Martin-des-Champs, Saint-Maurice-Montcouronne, Saint-Rémy-l’Honoré, Saint-Rémy-Lès-Chevreuse, Saulx-Marchais, Senlisse, Septeuil, Sonchamp, Tacoignières, Thiverval-Grignon, Thoiry, Tilly, Vaugrigneuse, Vert, Vicq, Vieille-Eglise-en-Yvelines, Villette, Villiers-le-Mahieu, Villiers-Saint-Frédéric
¿Cuáles son las condiciones para acceder a la compensación?
Para acceder a la compensación, debes:
- Vive en uno de los municipios correspondientes;
- Estar en el colegio;
- He comprado una suscripción elegible que es válida en enero de 2024.
Se le pedirá que proporcione los siguientes documentos de apoyo, en formato JPEG o PDF (limitado a 1 MB):
- Imagine R School Certificate válido en enero de 2024.
Para descargar tu certificado Navigo, inicia sesión o crea tu cuenta haciendo clic AQUÍ.
- Casos especiales: Para los titulares de una Tarjeta de Escuela de Autobús (Optile) o de una Tarjeta Scol'R – Circuitos Escolares Especiales, el certificado Navigo será reemplazado por una fotocopia del anado de la Tarjeta.
¿Qué paquetes son elegibles para la campaña de compensación?
- Imagina la escuela R
- Tarjeta de Autobús Escolar (OPTILE)
- Tarjeta Scol'R – Circuitos Escolares Especiales
Ten en cuenta que otros billetes de transporte no son elegibles para compensación.
¿Cuáles son las cantidades de compensación?
La compensación se define según el paquete que posea el usuario:
Acceso a la reclamación de compensación
Antes de iniciar sesión, recuerda preparar tus documentos de apoyo en formato Jpeg o PDF (máximo 1MB por archivo). La solicitud no puede tener éxito sin los documentos de respaldo.
No se pagará compensación en caso de que haya un expediente incompleto o inconsistente entre la declaración realizada en línea y los documentos de respaldo proporcionados. Solo se procesará una solicitud por suscriptor.
Toda la compensación se realiza mediante carta de cheque enviada por correo a la dirección conocida o proporcionada en el proceso de solicitud, dentro de las 6 semanas siguientes a la fecha límite para las solicitudes, es decir, a más tardar el domingo 26 de mayo de 2024.
Tras enviar tu formulario, recibirás un mensaje de confirmación automática. En caso de fallo en la solicitud (documento incorrecto, ausencia de documentos, etc.), nos pondremos en contacto por correo electrónico para regularizar el expediente.
Si tienes alguna pregunta, puedes contactarnos en el 01 34 57 57 57
*Tenga en cuenta que cada usuario está vinculado a un municipio de referencia según su lugar de residencia proporcionado en el momento del registro. Si has cambiado tu dirección mientras tanto, tendrás que presentar una reclamación y proporcionar prueba de domicilio correspondiente al mes de enero de 2024.