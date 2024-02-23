Para las líneas que aparecen a continuación, los horarios están cambiando para mejorar la regularidad y ofrecerte tiempos de viaje más fiables.

Para la línea DM10S, los lunes, martes, jueves y viernes, la salida del Lycée l'Essouriau a las 14:00 se ha desplazado a las 15:00 para permitir que los estudiantes de secundaria dispongan de una oferta de transporte más adaptada a sus necesidades.

Consulta tus horarios haciendo clic en los siguientes enlaces: