¡Horarios más fiables en tus líneas!

Los horarios de algunas líneas cambian a partir del 26 de febrero.

11 líneas de autobús cambian sus horarios

Los horarios de tus líneas se modifican a partir del 26 de febrero de 2024 para adaptarse mejor a los tiempos de viaje y mejorar la regularidad

Para las líneas que aparecen a continuación, los horarios están cambiando para mejorar la regularidad y ofrecerte tiempos de viaje más fiables.

Para la línea DM10S, los lunes, martes, jueves y viernes, la salida del Lycée l'Essouriau a las 14:00 se ha desplazado a las 15:00 para permitir que los estudiantes de secundaria dispongan de una oferta de transporte más adaptada a sus necesidades.

Consulta tus horarios haciendo clic en los siguientes enlaces: