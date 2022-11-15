El autobús navideño ha vuelto

Publicado el

Lectura 2 min

Juntos, vamos a recoger juguetes para niños

Del 19 al 30 de noviembre de 2022, la red de autobuses Île-De-France Mobilités en París Saclay se une a Emmaus Les Ulis para Navidad de 2022 y organizar su decimotercera gran colección de juguetes para autobuses.

Agentes de la red de autobuses (organizadores de la operación) y voluntarios de Emmaus Les Ulis estarán presentes para recoger donaciones. Todos los juguetes serán clasificados y entregados a la asociación, que se encargará de la distribución.

Ven a donar tus juguetes a Papá Noel y participa en una acción solidaria.

Solo se aceptarán juguetes en buen estado y en buen estado, y por razones de higiene, no se aceptarán peluches.

A continuación se encuentran las fechas del autobús navideño de 2022 en cada municipio, así como los lugares y horarios de presencia:

Sábado 19 de noviembre:

De 10 a.m. a 13:00 - Place de la liberté en Les Ulis

De 15:00 a 18:00 - Complejo Deportivo Saint Exupéry en Villebon Sur Yvette

Lunes 21 de noviembre:

De 10:30 a 13:00 - Place de l'Union Européenne en Massy

De 15:30 a 18:30: Place de la liberté en Les Ulis

Martes 22 de noviembre:

De 16:30 a 18:00 - 2 rue de la Grange, la escuela del pueblo en Saclay

Miércoles 23 de noviembre:

De 10:30 a 13:00 - Plaza del Mercado Chevry en Gif Sur Yvette

De 17:00 a 19:00 - Conservatorio Erik Satie en Villebon Sur Yvette

Jueves 24 de noviembre:

De 11 a.m. a 13:30 p.m. - 4 Corners School en Bures Sur Yvette

De 17:30 a 19:00 - Place du marché vallée en Gif Sur Yvette

Viernes 25 de noviembre:

De 10:30 a 12:30 pm - Place de la mairie en Epinay Sur Orge

De 16:00 a 19:00 - Ayuntamiento, Place du Général Leclerc en Orsay

Sábado 26 de noviembre:

De 10:00 a 13:00 - La Grange Maison-Parc en Bures sur Yvette

De 16:00 a 19:00 - Place de la victoire en Palaiseau

Martes 29 de noviembre:

De 10:30 a 12:30 pm - Place du 19 mars 1962 en Marcoussis

De 16:15 a 18:30 - Place de la mairie en Saint Aubin

Miércoles 30 de noviembre:

De 10:30 a 13:00 - Place De Bretten en Longjumeau

De 16:00 a 18:30 - Frente al grupo escolar en Villiers Le Bâcle

HORARIO DE AUTOBUSES NAVIDEÑOS
CALENDARIO DE AUTOBUSES NAVIDEÑOS

Consulta las fechas del autobús navideño de 2022 en cada municipio, así como los lugares y horarios de presencia