Del 19 al 30 de noviembre de 2022, la red de autobuses Île-De-France Mobilités en París Saclay se une a Emmaus Les Ulis para Navidad de 2022 y organizar su decimotercera gran colección de juguetes para autobuses.

Agentes de la red de autobuses (organizadores de la operación) y voluntarios de Emmaus Les Ulis estarán presentes para recoger donaciones. Todos los juguetes serán clasificados y entregados a la asociación, que se encargará de la distribución.

Ven a donar tus juguetes a Papá Noel y participa en una acción solidaria.

Solo se aceptarán juguetes en buen estado y en buen estado, y por razones de higiene, no se aceptarán peluches.

A continuación se encuentran las fechas del autobús navideño de 2022 en cada municipio, así como los lugares y horarios de presencia:

Sábado 19 de noviembre:

De 10 a.m. a 13:00 - Place de la liberté en Les Ulis

De 15:00 a 18:00 - Complejo Deportivo Saint Exupéry en Villebon Sur Yvette

Lunes 21 de noviembre:

De 10:30 a 13:00 - Place de l'Union Européenne en Massy

De 15:30 a 18:30: Place de la liberté en Les Ulis

Martes 22 de noviembre:

De 16:30 a 18:00 - 2 rue de la Grange, la escuela del pueblo en Saclay

Miércoles 23 de noviembre:

De 10:30 a 13:00 - Plaza del Mercado Chevry en Gif Sur Yvette

De 17:00 a 19:00 - Conservatorio Erik Satie en Villebon Sur Yvette

Jueves 24 de noviembre:

De 11 a.m. a 13:30 p.m. - 4 Corners School en Bures Sur Yvette

De 17:30 a 19:00 - Place du marché vallée en Gif Sur Yvette

Viernes 25 de noviembre:

De 10:30 a 12:30 pm - Place de la mairie en Epinay Sur Orge

De 16:00 a 19:00 - Ayuntamiento, Place du Général Leclerc en Orsay

Sábado 26 de noviembre:

De 10:00 a 13:00 - La Grange Maison-Parc en Bures sur Yvette

De 16:00 a 19:00 - Place de la victoire en Palaiseau

Martes 29 de noviembre:

De 10:30 a 12:30 pm - Place du 19 mars 1962 en Marcoussis

De 16:15 a 18:30 - Place de la mairie en Saint Aubin

Miércoles 30 de noviembre:

De 10:30 a 13:00 - Place De Bretten en Longjumeau

De 16:00 a 18:30 - Frente al grupo escolar en Villiers Le Bâcle