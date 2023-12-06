Aparcamiento para bicicletas en conexión con el autobús

Situado cerca de la Gare de Louvres, en conexión con las líneas 702, R4 (hacia Roissy), R1 (hacia la Gare de Survilliers-Fosses), R5, R6 y R7, tu nuevo equipamiento ahora te permite aparcar tu moto con total tranquilidad en cualquier momento.



Abierto las 24 horas , los 7 días de la semana, este espacio resguardado y cerrado también cuenta con un sistema de videovigilancia.

Hay 30 plazas a tu disposición.



Este espacio es accesible con un pase Navigo y suscribiéndose a un paquete específico de "Bike Parking" diario, mensual o anual.



¿Tienes un pase Navigo Annual, Imagine'R o Senior? ¡Buenas noticias! ¡Puedes aprovechar este servicio gratis!