Aparcamiento de bicicletas en Louvres

Desde el 1 de agosto de 2023, hay nuevo equipamiento disponible las 24 horas del día para tus motos

Ilustración de un aparcamiento para bicicletas de Île-de-France Mobilités.

Aparcamiento para bicicletas en conexión con el autobús

Situado cerca de la Gare de Louvres, en conexión con las líneas 702, R4 (hacia Roissy), R1 (hacia la Gare de Survilliers-Fosses), R5, R6 y R7, tu nuevo equipamiento ahora te permite aparcar tu moto con total tranquilidad en cualquier momento.

Abierto las 24 horas , los 7 días de la semana, este espacio resguardado y cerrado también cuenta con un sistema de videovigilancia.
Hay 30 plazas a tu disposición.

Este espacio es accesible con un pase Navigo y suscribiéndose a un paquete específico de "Bike Parking" diario, mensual o anual.

¿Tienes un pase Navigo Annual, Imagine'R o Senior? ¡Buenas noticias! ¡Puedes aprovechar este servicio gratis!

Descubre más y suscríbete al servicio de aparcamiento para bicicletas