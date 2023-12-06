Ilustración de un aparcamiento para bicicletas de Île-de-France Mobilités.
Aparcamiento para bicicletas en conexión con el autobús
Situado cerca de la Gare de Louvres, en conexión con las líneas 702, R4 (hacia Roissy), R1 (hacia la Gare de Survilliers-Fosses), R5, R6 y R7, tu nuevo equipamiento ahora te permite aparcar tu moto con total tranquilidad en cualquier momento.
Abierto las 24 horas , los 7 días de la semana, este espacio resguardado y cerrado también cuenta con un sistema de videovigilancia.
Hay 30 plazas a tu disposición.
Este espacio es accesible con un pase Navigo y suscribiéndose a un paquete específico de "Bike Parking" diario, mensual o anual.
¿Tienes un pase Navigo Annual, Imagine'R o Senior? ¡Buenas noticias! ¡Puedes aprovechar este servicio gratis!