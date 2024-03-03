La red de autobuses Île-de-France Mobilités en París Saclay está adoptando una nueva plataforma accesible las 24 horas para los pasajeros que han perdido sus pertenencias personales a bordo de un autobús.

Para ello, haz clic en la pestaña "Objetos Perdidos" en la parte superior de tu página de "Noticias" o haz clic en el enlace de abajo 👇

Objetos perdidos

Después de hacer clic en "formulario de pérdida online", solo tienes que introducir la información sobre el objeto perdido: descripción, lugar y fecha de pérdida.

La plataforma te permite crear fácilmente una cuenta con tus datos y publicar tu anuncio mientras esperas a ser contactado.

Los equipos de la red de autobuses Paris Saclay son informados automáticamente de una correspondencia entre la declaración de un objeto perdido emitida por un pasajero y la declaración de un objeto perdido rellenada internamente. A continuación, se inicia el proceso de devolver el objeto a su propietario. Dependiendo de la información proporcionada, recibirás un SMS o un correo electrónico informándote de que tu objeto ha sido encontrado y el lugar donde está disponible.

¡También es posible entregar el objeto (a costa del viajero)!

Cada día, nos complace estar a tu lado para ayudarte a mejorar la experiencia de tu pasajero.