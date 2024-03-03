¡Y listo! Encontré mi objeto gracias a POP

Declara y encuentra tus objetos perdidos a bordo de los autobuses del territorio de Paris Saclay en unos pocos clics, con la nueva plataforma de Objetos Perdidos. Una vez encontrados, también puedes pedir que te los entreguen.

La red de autobuses Île-de-France Mobilités en París Saclay está adoptando una nueva plataforma accesible las 24 horas para los pasajeros que han perdido sus pertenencias personales a bordo de un autobús.

Para ello, haz clic en la pestaña "Objetos Perdidos" en la parte superior de tu página de "Noticias" o haz clic en el enlace de abajo 👇

Objetos perdidos

Después de hacer clic en "formulario de pérdida online", solo tienes que introducir la información sobre el objeto perdido: descripción, lugar y fecha de pérdida.

La plataforma te permite crear fácilmente una cuenta con tus datos y publicar tu anuncio mientras esperas a ser contactado.

Los equipos de la red de autobuses Paris Saclay son informados automáticamente de una correspondencia entre la declaración de un objeto perdido emitida por un pasajero y la declaración de un objeto perdido rellenada internamente. A continuación, se inicia el proceso de devolver el objeto a su propietario. Dependiendo de la información proporcionada, recibirás un SMS o un correo electrónico informándote de que tu objeto ha sido encontrado y el lugar donde está disponible.

¡También es posible entregar el objeto (a costa del viajero)!

Cada día, nos complace estar a tu lado para ayudarte a mejorar la experiencia de tu pasajero.