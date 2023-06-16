Desde el sábado 24 de junio, el tranvía T10 conectará Antony con Clamart en 21 minutos.

Para ofrecer una nueva solución ecológica, silenciosa, rápida y eficiente de movilidad a los usuarios que viajan por el sur de los Hauts-de-Seine, una nueva línea de tranvía entrará en servicio este sábado 24 de junio.

Esto facilitará el desplazamiento con una conexión directa al RER B, el tranvía T6, el autobús TVM y muchas otras líneas de autobús.



La operación del tranvía T10 ha sido confiada a la RATP Cap Bièvre, que actualmente continúa con el ensayo en seco: estas son las pruebas finales, que se realizan bajo las mismas condiciones que la operación: los trenes circulan a velocidad comercial, paran en cada estación, abren y cierran las puertas, pero aún no aceptan pasajeros.



Esto garantiza el correcto funcionamiento de todos los sistemas en la línea y en los trenes, y realiza los ajustes finales antes de la puesta en servicio. Y durante las últimas semanas, el operador ha estado realizando pruebas de "carrusel": un gran número de trenes están circulando para simular la oferta tal como se ofrecerá a los pasajeros en cuanto se ponga en servicio.



Nos vemos el 24 de junio para celebrar la culminación... ¡y haz el primer viaje a bordo!

Encuentra toda la información sobre el T10 en su cuenta de Twitter.