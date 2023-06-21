Este verano tus líneas se van de vacaciones

Publicado el

Lectura 2 min

Mantois Demand-Responsive Transport se hará cargo de algunas de tus líneas del 10 de julio al 3 de septiembre de 2023

¡Nuevo este verano!

Tus líneas 1, 4, 17, 45, 76 y R no funcionarán del 10 de julio al 3 de septiembre. El TàD toma el control y te recoge por la mañana y por la tarde.

Líneas 1 - 4 - 76:

De lunes a viernes (excepto festivos), para un trayecto entre las 6:10 y las 7:40 desde una parada cercana hasta la estación de Bonnières-sur-Seine de la SNCF.

Para un trayecto entre las 18:00 y las 19:30 desde la estación de la SNCF Bonnières-sur-Seine hasta una parada cercana a usted.

Encuentra la lista de tus puntos de parada haciendo clic aquí

Línea R:

De lunes a viernes (excepto festivos), para un trayecto entre las 6:10 y las 7:40 desde una parada cercana hasta la estación de autobuses de Rosny-sur-Seine.

Para un trayecto entre las 18:00 y las 19:30 desde la estación de autobuses de Rosny-sur-Seine hasta una parada cercana a usted.

Encuentra la lista de tus puntos de parada haciendo clic aquí

Línea 45:

De lunes a viernes (excepto festivos), para un viaje entre las 6:10 y las 7:40 desde una parada cercana hasta la estación de Épône.

Para un trayecto entre las 18:00 y las 19:30 desde la estación de la SNCF Épône hasta una parada cercana a usted.

Encuentra la lista de tus puntos de parada haciendo clic aquí

Línea 17:

De lunes a viernes (excepto festivos), para un trayecto entre las 6:10 y las 7:40 desde una parada cercana a las estaciones de Hardricourt y Les Mureaux

Para un trayecto entre las 18:00 y las 19:30 desde las estaciones Hardricourt y Les Mureaux hasta una parada cercana a usted

Encuentra la lista de tus puntos de parada haciendo clic aquí

¿Qué es el Mantois TàD?

El Transporte Responsivo a la Demanda de Mantois (TàD) está abierto al público general

• Opera exclusivamente con reserva

• La inscripción es gratuita en la plataforma tad.iledefrance-mobilites.fr

¿Cuánto cuesta?

• A este servicio se aplica el precio regional (pase Navigo, imagine R, billete T+, etc.)

• La validación es obligatoria

• Encuentra la lista de billetes de transporte en la web iledefrance-mobilites.fr sección " Pase y Billete"

¿Cómo reservar?

En la plataforma Île-de-France Mobilités dedicada al transporte bajo demanda y en la que se puede:

1. Crea tu cuenta

2. Reserva tu viaje*

3. Monitoriza tu DRT en tiempo real

4. Valora tu coche

*de un mes de antelación y hasta 1 hora antes de la salida

Libro sobre:

IDF Mobilités T&D App

tad.idfmobilites.fr

09 70 80 63 de 9 a 18 h de lunes a viernes

Encuentra todas nuestras noticias en nuestra cuenta de Twitter @Mantois_IDFM