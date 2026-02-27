TàD en el territorio de Saint Germain Boucles de Seine

En nuestro territorio, el TàD atiende a los municipios de Aigremont y Chambourcy.

Con sus 5 pasos, permite:

una salida hacia o desde el Collège André Derain en Chambourcy

una conexión con las líneas 8 y R4

fácil acceso a Poissy o Saint-Germain-en-Laye

Para adaptarse a las necesidades diarias, se realizan 4 viajes cada día laborable sin reserva obligatoria , ofreciendo más flexibilidad a los pasajeros.

El servicio opera de lunes a domingo, incluidos los festivos, y puede reservarse con hasta 30 días de antelación y al menos 1 hora antes de la salida.

Como en otros transportes públicos, la validación del billete a bordo es obligatoria.