Transporte Demand-Responsivo: Simple, Flexible y Accesible

El transporte bajo demanda satisface tus necesidades, además de otros modos de transporte en Île-de-France. Eliges tu ruta, reservas y el vehículo viene a tu alrededor. Desplegado en muchos territorios de Île-de-France, es accesible en Aigremont y Chambourcy.

Un sistema en el corazón de la movilidad local

Demand-Responsive Transport (DRT) completa la red de autobuses y trenes en la región de Île-de-France. Desplegado en muchos territorios, satisface tus necesidades de viaje locales mediante:

  • conectando zonas residenciales con centros de vida (estaciones de tren, escuelas, centros urbanos),
  • ofreciendo una solución flexible cuando la oferta tradicional no es adecuada,
  • viajando con los mismos billetes de transporte que en el resto de la red de Île-de-France.

Es un sistema diseñado para satisfacer las necesidades concretas de cada territorio, incluido el nuestro.

TàD en el territorio de Saint Germain Boucles de Seine

En nuestro territorio, el TàD atiende a los municipios de Aigremont y Chambourcy.

Con sus 5 pasos, permite:

  • una salida hacia o desde el Collège André Derain en Chambourcy
  • una conexión con las líneas 8 y R4
  • fácil acceso a Poissy o Saint-Germain-en-Laye

Para adaptarse a las necesidades diarias, se realizan 4 viajes cada día laborable sin reserva obligatoria , ofreciendo más flexibilidad a los pasajeros.

El servicio opera de lunes a domingo, incluidos los festivos, y puede reservarse con hasta 30 días de antelación y al menos 1 hora antes de la salida.

Como en otros transportes públicos, la validación del billete a bordo es obligatoria.

Sube a bordo del TàD en las comunas de Aigremont y Chambourcy.

Consulta los horarios de tu T&D

¿Cómo reservar tu transporte?

La reserva es rápida y accesible para todos:

  1. Ve a la app Île-de-France Mobilités o https://reservation-tad.idfmobilites.fr/
  2. Elige tu parada de salida y llegada
  3. Selecciona la fecha y hora deseadas
  4. Confirma tu reserva
¡Reservo mi viaje de T&D en unos pocos clics!

