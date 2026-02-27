Un sistema en el corazón de la movilidad local
Demand-Responsive Transport (DRT) completa la red de autobuses y trenes en la región de Île-de-France. Desplegado en muchos territorios, satisface tus necesidades de viaje locales mediante:
- conectando zonas residenciales con centros de vida (estaciones de tren, escuelas, centros urbanos),
- ofreciendo una solución flexible cuando la oferta tradicional no es adecuada,
- viajando con los mismos billetes de transporte que en el resto de la red de Île-de-France.
Es un sistema diseñado para satisfacer las necesidades concretas de cada territorio, incluido el nuestro.
TàD en el territorio de Saint Germain Boucles de Seine
En nuestro territorio, el TàD atiende a los municipios de Aigremont y Chambourcy.
Con sus 5 pasos, permite:
- una salida hacia o desde el Collège André Derain en Chambourcy
- una conexión con las líneas 8 y R4
- fácil acceso a Poissy o Saint-Germain-en-Laye
Para adaptarse a las necesidades diarias, se realizan 4 viajes cada día laborable sin reserva obligatoria , ofreciendo más flexibilidad a los pasajeros.
El servicio opera de lunes a domingo, incluidos los festivos, y puede reservarse con hasta 30 días de antelación y al menos 1 hora antes de la salida.
Como en otros transportes públicos, la validación del billete a bordo es obligatoria.
¿Cómo reservar tu transporte?
La reserva es rápida y accesible para todos:
- Ve a la app Île-de-France Mobilités o https://reservation-tad.idfmobilites.fr/
- Elige tu parada de salida y llegada
- Selecciona la fecha y hora deseadas
- Confirma tu reserva