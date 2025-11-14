El viernes 14 de noviembre supone un avance para la movilidad blanda en el territorio de Pays Briard🚲.

Para permitir que los pasajeros aparquen sus bicicletas cerca de estaciones y estaciones de tren, Île-de-France Mobilités sigue desplegando aparcamientos seguros para bicicletas en toda la región de Île-de-France.

Ahora es otro aparcamiento para bicicletas que se está creando. Tuvimos el placer de recibir la instalación esta mañana en el territorio del Pays Briard, junto a la estación de tren de Mormant.

🚲 Esta infraestructura equipada fomenta la intermodalidad, en particular para recorrer la primera y la última milla y así unirse al transporte público (en este caso la línea P), para facilitar la movilidad blanda diaria de los habitantes del territorio.



Las plazas de aparcamiento para bicicletas están cerradas y las de seguridad con videovigilancia, pero también hay plazas de acceso propio en forma de aros protegidos. La estación Mormant está equipada con 2 modelos y una estación de reparación de autoservicio, ya que los usuarios del territorio son sensibles a la noción de movilidad blanda.



i️El acceso a los vestuarios cubiertos está sujeto a suscripción y es gratuito para los titulares de una suscripción válida a Navigo Annual, Senior Annual, Imagine R School e Imagine R Student.



📅 Esperamos veros el martes 9 de diciembre, de 16:30 a 18:30

Estamos planeando una "inauguración", con lo siguiente en el programa:

▪️ Un stand móvil

▪️ Distribución de los folletos

▪️ Distribución de confitería

▪️ Presencia de dos agentes de Cykleo para presentar el equipo

▪️ Registro de servicios in situ