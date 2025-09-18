La 42ª edición de los Días Europeos del Patrimonio tendrá lugar del 19 al 21 de septiembre de 2025 bajo el lema "patrimonio arquitectónico".
Y hay que decir que en este tema estamos especialmente mimados en el Departamento de Seine-et-Marne.
Una oportunidad perfecta para visitar gratis los edificios, monumentos y estructuras más bellos heredados del pasado en nuestro territorio #PaysBriard.
Aquí tienes 2 que puedes visitar usando nuestras líneas de autobús 🚌. #OnVousYEmmène
📍El Château de Brie-Comte-Robert situado en la Communauté de communes de l'Orée de la Brie:
#OnVousYEmmène con las líneas 3126, 3148, 7716, 3141, 3108, 3106, 3101, 3121, 3142, 423, 3141
🚏Parada de autobús: Rendez-vous Château - J.C Barigot
📍El Château de Blandy-les-Tours, situado en la Communauté de communes Les Portes, se desploma entre pueblos y bosques:
#OnVousYEmmène con la línea 3124
🚏 Parada de autobús: Château
Île-de-France Mobilités te desea un buen fin de semana 😊
Días Europeos del Patrimonio
