Los autobuses de la zona de Bièvre, en colaboración con las ciudades de Antony, Le Plessis-Robinson, la tienda Auchan, Île-de-France Mobilités y el Grupo RATP, están organizando su primer "Autobús de Navidad"!
Este año, su red local de transporte, operada por RATP Cap Bièvre en nombre de Île-de-France Mobilités, está implementando su primera operación de "Autobús de Navidad" del 12 al 19 de diciembre, en las ciudades de Antony y Le Plessis-Robinson. El objetivo será reunir nuevos juguetes o juguetes en muy buen estado, que luego serán entregados al Secours Populaire d'Antony el 16 de diciembre y a La Cité de l'Enfance en Plessis-Robinson el 19 de diciembre. Estas organizaciones benéficas y sociales los redistribuirán entonces a niños menos favorecidos.
¡Juntos, vamos a recoger juguetes nuevos o juguetes en muy buen estado (nada de peluches) para niños. Encuentra el Autobús de Navidad especialmente decorado para la ocasión:
- El lunes 12 y martes 13 de diciembre de 9:00 a 17:00, descubriréis el Autobús de Navidad en el aparcamiento de la tienda AUCHAN Pascal en Antony
- El miércoles 14 de diciembre de 14:00 a 18 :00, el autobús estará aparcado en el Mercado de Navidad situado en la avenida. Charles de Gaulle en Plessis-Robinson
- El jueves 15 de diciembre, el Autobús de Navidad recogerá las donaciones que la ciudad de Antony recogió del 5 al 13 de diciembre en los tres lugares:
- Centre Communal d'Action Sociale d'Antony, 81 rue Prosper Legouté - Centre Culturel Ousmane SY, 4 Boulevard des Pyrénées - Le 11, Espace Jeune, 11 Boulevard Brossolette
¡Contamos contigo!