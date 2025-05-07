¡Los autocares de la línea 95-04 están equipados con portabicicletas!

Desde el 15 de julio de 2024, para facilitar la intermodalidad, se ofrece un servicio de aparcabicicletas en la parte trasera de los vehículos.

El servicio está disponible de forma gratuita, a partir de los 16 años, con tu billete habitual, sin reserva previa (asiento no garantizado).

Los puntos de parada donde puedes cargar la bici se reconocen por un pictograma de "bicicleta".

Se pueden elegir 9 paradas, en 7 municipios:

Estación de tren Cergy Saint-Christophe (CERGY) Prefectura (CERGY) Puiseux (PUISEUX PONTOISE) Escuela Montreuil (MONTREUIL-SUR-EPTE) Buchet RD14 (BUHY) La Chapelle (LA CHAPELLE-EN-VEXIN) Estación de autobuses (MAGNY) Porte de Rouen (MAGNY) Cléry (CLERY-EN-VEXIN)

Cabe señalar que hacia Cergy Préfecture no es posible ascender desde la parada Puiseux y desde Cergy Préfecture, por lo que el descenso no es posible hasta la parada Puiseux.