¡Los autocares de la línea 95-04 están equipados con portabicicletas!

Desde el 15 de julio, para facilitar la intermodalidad, Île-de-France Mobilités ofrece un servicio de portabicicletas en la línea 95-04 en la parte trasera de los vehículos.

El servicio está disponible de forma gratuita, a partir de los 16 años, con tu billete habitual, sin reserva previa (asiento no garantizado).

Los puntos de parada donde puedes cargar la bici se reconocen por un pictograma de "bicicleta".

Se pueden elegir 9 paradas, en 7 municipios:

Estación de tren de Cergy Saint Christophe (CERGY) Prefectura (CERGY) Puiseux (PUISEUX PONTOISE) Escuela Montreuil (MONTREUIL SUR EPTE) Buchet RD14 (BUHY) La Chapelle (LA CHAPELLE EN VEXIN) Estación de autobuses de Magny Porte de Rouen (Magny) Cléry (CLERY-EN-VEXIN)

Tenga en cuenta que para las paradas "Gare de Cergy Saint Christophe" y "Puiseux", solo se permite cargar la bicicleta en dirección a Magny.