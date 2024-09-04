Noticias similares

Los equipos de tu territorio de la Cœur d'Essonne acuden a reunirse con vosotros, con motivo de la Semana Europea de la Movilidad, del 16 al 22 de septiembre de 2024, para informaros sobre la oferta de transporte de vuestras líneas de autobús. Te esperan multitud de actividades con el programa:

Simulador de conducción a bordo de un autobús

Experiencia virtual inmersiva

Actividades divertidas relacionadas con el ciclismo

Esperamos verle el 22 de septiembre de 2024 de 10:00 a 12:30 en la plaza de Sainte-Geneviève-des-Bois

Nuestros equipos también estarán encantados de responder a sus preguntas o solicitudes de información sobre los billetes de transporte y servicios ofrecidos en la zona de Cœur d'Essonne.

¡Esperamos ver a muchos de vosotros!