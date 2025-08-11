La línea 46 servirá, a partir del 1 de septiembre de 2025, una nueva parada en la Ciudad Alta de Montereau: es la parada de Diderot.

Estas paradas, situadas en la Avenue de la Liberté en Montereau, estarán situadas en la siguiente:

cerca de la panadería (en dirección a Montereau)

en el lateral de la tienda Carrefour (en dirección a Melun)

A continuación encontrará todos los horarios de sus líneas, válidos desde el 1 de septiembre de 2025.