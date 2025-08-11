¡Los horarios para el inicio del curso escolar en septiembre de 2025 están disponibles!

Publicado el

¡Las noticias y los nuevos horarios ya están aquí!

El inicio del curso escolar en septiembre de 2025 rima con novedad.

La línea 46 servirá, a partir del 1 de septiembre de 2025, una nueva parada en la Ciudad Alta de Montereau: es la parada de Diderot.

Estas paradas, situadas en la Avenue de la Liberté en Montereau, estarán situadas en la siguiente:

  • cerca de la panadería (en dirección a Montereau)
  • en el lateral de la tienda Carrefour (en dirección a Melun)

A continuación encontrará todos los horarios de sus líneas, válidos desde el 1 de septiembre de 2025.

Horario: línea 46 el 1 de septiembre de 2025.

 -  635.4 KB

Horario: línea 3301 el 1 de septiembre de 2025.

 -  847.2 KB

Horario línea 3302 el 1 de septiembre de 2025.

 -  543.7 KB

Horario: línea 3303 el 1 de septiembre de 2025.

 -  674.1 KB

Horario: línea 3304 el 1 de septiembre de 2025.

 -  546.8 KB

Horario: línea 3305 el 1 de septiembre de 2025.

 -  461.6 KB

Horario: línea 3306 el 1 de septiembre de 2025.

 -  466.3 KB

Horario: línea 3307 el 1 de septiembre de 2025.

 -  467.0 KB

Horario: línea 3308 el 1 de septiembre de 2025.

 -  392.8 KB

Horario: línea 3310 el 1 de septiembre de 2025.

 -  471.5 KB

Horario: línea 3311 el 1 de septiembre de 2025.

 -  468.9 KB

Horario: línea 3315 el 1 de septiembre de 2025.

 -  178.6 KB

Horario línea 3319 el 1 de septiembre de 2025.

 -  553.6 KB