El inicio del curso escolar en septiembre de 2025 rima con novedad.
La línea 46 servirá, a partir del 1 de septiembre de 2025, una nueva parada en la Ciudad Alta de Montereau: es la parada de Diderot.
Estas paradas, situadas en la Avenue de la Liberté en Montereau, estarán situadas en la siguiente:
- cerca de la panadería (en dirección a Montereau)
- en el lateral de la tienda Carrefour (en dirección a Melun)
A continuación encontrará todos los horarios de sus líneas, válidos desde el 1 de septiembre de 2025.