Las líneas 32 y 34 tienen en común que conectan los municipios de Chaville, Viroflay y Vélizy-Villacoublay. Mientras que la línea 34 ofrece una excelente red de la ciudad de Vélizy-Villacoublay y servicio al centro comercial Vélizy 2, la línea 32 continúa su ruta hacia el sur para dar servicio a Jouy-en-Josas y al campus HEC.

Desde el 22 de agosto de 2022, Île-de-France Mobilités está aumentando la frecuencia de las líneas 32 y 34 los domingos y festivos para apoyar su desarrollo, con un autobús cada 45 minutos durante el día en lugar de los 60 minutos anteriores.

Estos refuerzos representan 9 salidas adicionales en la línea 32 y 8 salidas adicionales en la línea 34, todos los domingos durante todo el año.