Las principales novedades son:
- Creación de un servicio adicional. Se ha establecido una nueva ruta circular para atender a aún más empresas y ofrecer una mejor cobertura de los parques empresariales situados en los municipios de Roissy-en-France y Le Thillay.
- Integración del parque empresarial A PARK en la ruta. La línea 32ZA da ahora servicio al parque empresarial A PARK, facilitando así el acceso a todas las empresas de este sector.
- Oferta fuera de horas punta. Durante la pausa para comer se han añadido excursiones para satisfacer la fuerte demanda de los usuarios, en particular para el acceso a los restaurantes de la empresa situados en la ruta.
- Extensión del horario de apertura. La línea comienza sus servicios una hora antes, a las 6:30 a.m., y circula todo el día hasta las 7:30 p.m., con una pausa entre las 9:30 a.m. y las 11:30 a.m. Esta mayor flexibilidad facilita a los usuarios desplazarse, incluso fuera del horario tradicional de oficina.