Noticias similares

Desde el 1 de agosto de 2023, Île-de-France Mobilités mejora su oferta en la zona de "Provinois – Brie et Seine".
Esta nueva oferta forma parte del programa para desarrollar la oferta de autobuses a escala regional liderado por Île-de-France Mobilités, que también está implementando una renumeración progresiva, más práctica y sencilla de las líneas de autobuses y autocares. La nueva oferta fue determinada previamente por Île-de-France Mobilités, en cooperación con las comunidades de municipios de Provinois, Brie Nangissienne y Bassée-Montois.
Puedes encontrar toda la información y noticias sobre tus líneas en la web de iledefrance-mobilites.fr o en la aplicación Île-de-France Mobilités. Las alertas de tráfico en forma de notificaciones se pueden configurar muy fácilmente simplemente marcando una línea.
Una cuenta de Twitter permitirá @Provinois_IDFM seguir las noticias e información de la cadena en tiempo real.
Los números de teléfono son ahora los siguientes: 01 84 74 58 90
El territorio atendido incluye los municipios de los siguientes 3 intermunicipios:
- Comunidad de Comunas de Brie Nangissienne
- Comunidad de Comunas de Provinois
- Comunidad de Comunas de La Bassée-Montois
Y las siguientes líneas, que están sujetas a renumeración (excepto las líneas expresas, véase el artículo sobre renumeración):
Líneas exprés
- Express 07: Provins - Donnemarie-Dontilly – Montereau-Fault-Yonne
- Expreso 47 : Provins - Nangis - Melun
- Express 50: Provins - Chessy
Las líneas principales
- Línea 1 (nueva línea 3201): Provins - Fontaine-Fourches
- Línea 2 (nueva línea 3202): Montereau - Fontaine-Fourches
- Línea 3 (nueva línea 3203): Noyen-Sur-Seine - Gouaix - Longueville
- Línea 14 (nueva línea 3204): Nangis - Mormant - Teniente
- Línea 9B (nueva línea 3207): Provins - Poigny Gare
- Línea 9C (nueva línea 3208): Provins - Centro Poigny
- Línea 9D (nueva línea 3209): Provins - Saint-Brice
- Línea 10 (nueva línea 3210): Provins - Châtenay - Montereau-Falla-Yonne
- Línea 11 (nueva línea 3211): Provins - Nogent-sur-Seine
- Línea 12 (nueva línea 3212): Provins - Sourdun
Líneas complementarias
- Línea 13 (nueva línea 3213): Bray-sur-Seine - Nangis - Chessy
- Línea 14 (nueva línea 3214): Villiers-Saint-Georges - Tournan-en-Brie
- Línea 5 (nueva línea 3215): Nangis - Jouy-le-Châtel
- Línea 51 (nueva línea 3216): Línea urbana de Nangis
- Línea 17 (nueva línea 3217): Provins - Mons-en-Montois
- Línea 8 (nueva línea 3218): Donnemarie-Dontilly - Nangis
- Nueva línea 3219: Longueville - Provins
Líneas del colegio
- Línea 4A (nueva línea 3240): Colegios en Provins
- Línea 4B (nueva línea 3241): Colegios en Provins
- Línea 4BD (nueva línea 3242): Colegios en Provins
- Línea 4C (nueva línea 3243): Escuelas en Provins
- Línea 4D (nueva línea 3244): Colegios en Provins
- Línea 4E (nueva línea 3245): Colegios en Provins
- Línea 46-1 (nueva línea 3246): Provins - Maison Rouge - Nangis (Sirviendo a los establecimientos de Nangis)
- Línea 46-2 (nueva línea 3247): Provins - Saint-Ouen-en-Brie - Fouju (Sirviendo a los establecimientos de Nangis)
- Línea 46-3 (nueva línea 3248): Provins - Mormant - La Chapelle-Rablais (Sirviendo a los establecimientos de Nangis)
- Línea 16 (nueva línea 3249): Donnemarie-Dontilly (Al servicio del colegio Montois)
- Línea 201 (nueva línea 3250): Varennes-sur-Seine - Montereau - Fontaine-Fourches
- Provins - Coulommiers - La Ferté-Gaucher Montceaux-Lès-Provins - Villiers-St-Georges - Provins
- Líneas 5-Bray 11 y 5-Bray 9 (nueva línea 3252): Collège Jean Rostand (Bray-sur-Seine) - La Tombe - Bazoches-les-Bray
- Línea 5-Bray 3 (nueva línea 3253): Colegio Jean Rostand (Bray-sur-Seine) - Les Ormes
- Línea 1-2 (nueva línea 3254): Sancy-lès-Provins - Provins
- Líneas 1-3 (nueva línea 3255): Provins - Chalautre-La-Grande - Louan-Villegruis-Fontaine
- Línea 211 (nueva línea 3256): Chalmaison - Everly/Saint-Sauveur-Les-Bray
- Línea 202 (nueva línea 3257): Montereau-Falla-Yonne - Fontaine-Fourches
- Línea 203 (nueva línea 3258): Noyen-sur-Seine - Saint-Sauveur-Lès-Bray
- Línea 9SCO (nueva línea 3259): Servicio a las escuelas en Provins
- Línea 204 (nueva línea 3260): Saint Sauveur-Lès-Bray - Chalmaison
- Línea 6-1 (nueva línea 3261): Montereau-Falta-Yonne - Nangis
- Línea 3 (nueva línea 3262): Provins - Coulommiers - La Ferté-Gaucher
Servicios específicos
Transporte Responsivo a la Demanda
- Estación de tren de TàD Provins
- TàD Walk en Provinois
- TàD Nangis / St-Just
- TàD Nangis / La Chapelle-Rablais
- TàD Bassée
- TàD Mons
Autobuses nocturnos
- Autobús nocturno de Provins (desde el 1 de agosto)
- Autobús vespertino de Nangis (desde el 28 de agosto)