Tus horarios cambian durante el periodo de verano, del 10 de julio al 3 de septiembre de 2023
Por favor, ten en cuenta que:
- La línea 11 mantiene su horario habitual en julio y el horario de verano comenzará el 31 de julio hasta el 3 de septiembre de 2023.
- La línea 10 va a cambiar su ruta del 10 de julio al 3 de septiembre de 2023.
- Las líneas escolares, incluidas las líneas 6 y 12, no circularán durante todo el verano. Reanudación del servicio el 4 de septiembre de 2023.
- Las líneas 9 y 91.06 reanudarán sus horarios habituales antes que las demás, el lunes 21 de agosto de 2023.