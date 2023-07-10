En verano, nuevos horarios en tus líneas

Publicado el

Lectura 1 min

Los horarios de vuestras rutas de autobús cambiarán a partir del 10 de julio de 2023

Oferta de verano en la red de autobuses París-Saclay

Tus horarios cambian durante el periodo de verano, del 10 de julio al 3 de septiembre de 2023

Por favor, ten en cuenta que:

  • La línea 11 mantiene su horario habitual en julio y el horario de verano comenzará el 31 de julio hasta el 3 de septiembre de 2023.
  • La línea 10 va a cambiar su ruta del 10 de julio al 3 de septiembre de 2023.
  • Las líneas escolares, incluidas las líneas 6 y 12, no circularán durante todo el verano. Reanudación del servicio el 4 de septiembre de 2023.
  • Las líneas 9 y 91.06 reanudarán sus horarios habituales antes que las demás, el lunes 21 de agosto de 2023.
Haz clic aquí para ver tus horarios de verano