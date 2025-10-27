¡El Express 1, el camino real para tus viajes diarios!

Publicado el

Lectura 1 min

Desde Saint-Germain-en-Laye, pasando por el centro comercial Parly 2 y el Palacio de Versalles, el Express 1 facilita tu vida diaria. Rápido, fiable y práctico, conecta los principales centros de la región. ¿Y si eligieras la Carretera Real?

El Express 1, la carretera real para tus viajes diarios.

Una línea directa para todos tus viajes

Diseñada para simplificar tu vida diaria, la línea Express 1 ofrece conexiones rápidas y regulares entre las estaciones de Saint-Germain-en-Laye y Versalles Chantiers con:

  • Un autobús cada 15 minutos en hora punta, de lunes a viernes.
  • Salidas de 4:55 a.m. a 9:30 p.m. desde Saint-Germain-en-Laye Versalles.
  • Un servicio de 7/7, incluyendo fines de semana y festivos.

Puntos clave al alcance del autobús

Trabajo, colegio, cultura, ocio... La línea Express 1 te acompaña a todas partes:

  • Las estaciones de Versalles Chantiers y Saint-Germain-en-Laye para llegar a París y La Défense con el RER A y el tren U
  • Palacios de Versalles, Saint-Germain-en-Laye y Montecristo
  • Centro Comercial Parly 2
  • Museo de la Real Finca de Marly y el Teatro Montansier

Y no olvides que cada vez que subes, adoptas el reflejo de validación.

Este gesto diario tiene un impacto concreto para ti y para todos los viajeros, ya que te permite:

  • Asegura tus viajes y viajes en orden
  • Ayudando a mejorar la movilidad del mañana

Cada validación te permite ajustar la oferta de transporte a tus necesidades y mejorar la calidad de tus futuros viajes en el Express 1.

Para encontrar todas las noticias de tu territorio, visita nuestra cuenta X: @StGermain_IDFM