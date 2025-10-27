Una línea directa para todos tus viajes
Diseñada para simplificar tu vida diaria, la línea Express 1 ofrece conexiones rápidas y regulares entre las estaciones de Saint-Germain-en-Laye y Versalles Chantiers con:
- Un autobús cada 15 minutos en hora punta, de lunes a viernes.
- Salidas de 4:55 a.m. a 9:30 p.m. desde Saint-Germain-en-Laye ↔ Versalles.
- Un servicio de 7/7, incluyendo fines de semana y festivos.
Puntos clave al alcance del autobús
Trabajo, colegio, cultura, ocio... La línea Express 1 te acompaña a todas partes:
- Las estaciones de Versalles Chantiers y Saint-Germain-en-Laye para llegar a París y La Défense con el RER A y el tren U
- Palacios de Versalles, Saint-Germain-en-Laye y Montecristo
- Centro Comercial Parly 2
- Museo de la Real Finca de Marly y el Teatro Montansier
Y no olvides que cada vez que subes, adoptas el reflejo de validación.
Este gesto diario tiene un impacto concreto para ti y para todos los viajeros, ya que te permite:
- Asegura tus viajes y viajes en orden
- Ayudando a mejorar la movilidad del mañana
Cada validación te permite ajustar la oferta de transporte a tus necesidades y mejorar la calidad de tus futuros viajes en el Express 1.