Con tu nuevo acuerdo de autobús, usa tu tiempo para lo que realmente importa.
Desde el 3 de enero, tus líneas estarán mejor conectadas al Tzen1.
Para más información:
Iledefrance-mobilites.fr> noticias
@Senart_IDFM
¡Todos los caminos llevan a Tzen 1!
Las líneas 02, 03 y 04 ofrecen viajes centrados en conexiones con el Tzen1, durante la hora punta:
Para acompañarle mejor durante sus viajes, la conexión entre la línea 02 y Tzen1 es posible en la parada "Les Près Hauts"
La conexión entre la Tzen 1 y las líneas 03 y 04 es posible en la parada "Le Fresne"
Durante las horas valle se puede tomar la línea 7001 (que sustituye a la 02), y la conexión con la Tzen1 es posible en la parada "Pointe Ringale-Le-Golf"
Las paradas que se realizan en Tigery son las siguientes: Petit Sénart, Pépinière, Justice, Mairie Plessis, Cœur de Bourg, Les Fossés Neufs.
Las paradas que se atreven en Saint-Pierre-du-Perray son las siguientes: Mare à Tissier, Les Près Hauts.
Las paradas que se atreven en Saint-Germain-lés-Corbeil son las siguientes: Rochefort, Centre Commercial, Champ Clair, Trou Grillon.
Las paradas que se atreven en Saint-Pierre-du-Perray son las siguientes: Le Fresne, Clos Guinault, Rue Hertz, Mairie, Simone Signoret, Château, Collège Camille Claudel, Suzanne Lengien, Groupe scolaire Manureva, Fernand Sastre, Lachenal, Quatre Saisons.
Las paradas que se atreven en Morsang-sur-Seine son las siguientes: Morsang Mairie, Compagnie des Eaux.
Las paradas que se sirven en Saintry-sur-Seine son las siguientes: Hameau de Seine, Route de Morsang, Port aux Sablons, Mairie, Église, Rue du Stade, Place de la Résistance, Villededon, Les Brosses, Réservoir, Rue des Chévres, Victor Hugo, Collège Camille Claudel, Groupe scolaire Manureva, Suzanne Lenglen, Clos Guinault, Le Fresne.
Encuentra toda la información sobre la nueva oferta (horarios, mapas) en:
Por teléfono al 09 70 83 77 00