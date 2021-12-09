¡Todos los caminos llevan a Tzen 1!

Las líneas 02, 03 y 04 ofrecen viajes centrados en conexiones con el Tzen1, durante la hora punta:

Para acompañarle mejor durante sus viajes, la conexión entre la línea 02 y Tzen1 es posible en la parada "Les Près Hauts"

La conexión entre la Tzen 1 y las líneas 03 y 04 es posible en la parada "Le Fresne"

Durante las horas valle se puede tomar la línea 7001 (que sustituye a la 02), y la conexión con la Tzen1 es posible en la parada "Pointe Ringale-Le-Golf"