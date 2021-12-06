Qué te trae la línea 21:

- Un autobús cada 15 minutos en hora punta y cada 30 minutos fuera de las horas punta.

- Viajes intermunicipales más sencillos y directos, con menos conexiones

- Servicio directo sin conexiones con el instituto Maillettes en los horarios de entrada y salida del centro

- Eliminación del servicio al centro de Combs-la-Ville (paradas en Gambetta, Collège Les Aulnes y "Pablo Picasso") para un viaje rápido +

- Las conexiones con el Tzen1 se harán ahora en la estación de Lieusaint-Moissy (en lugar de la parada "Quatre Chemins")

- La parada "Noyer Perrot" está ahora servida por la línea 21

¡Las líneas 22/23 y 24/25 toman el relevo!

Las paradas "Place du Colombier", "Jules Ferry", "Place des Chartreux", "Collège St Louis", "Grands Champs", "Moulin à vent" y "Université" son ahora servidas por las líneas 24/25.

Las paradas "Gué de Ville" y "Les Grès" serán ahora atendidas por las líneas 22/23

La parada "Lycée Galilée" se ha trasladado a la Avenue André Malraux.