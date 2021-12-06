Con tu nueva oferta de autobús, no habrá más tiempo juntos.
A partir del 3 de enero, tus líneas 21, 27 y 52 se fusionan y se convierten en la línea 21.
Aprovecha un servicio más directo y reforzado entre las estaciones de Lieusaint-Moissy y Combs-la-Ville Quincy
Para más información:
Iledefrance-mobilites.fr> noticias
@Senart_IDFM
Qué te trae la línea 21:
- Un autobús cada 15 minutos en hora punta y cada 30 minutos fuera de las horas punta.
- Viajes intermunicipales más sencillos y directos, con menos conexiones
- Servicio directo sin conexiones con el instituto Maillettes en los horarios de entrada y salida del centro
- Eliminación del servicio al centro de Combs-la-Ville (paradas en Gambetta, Collège Les Aulnes y "Pablo Picasso") para un viaje rápido +
- Las conexiones con el Tzen1 se harán ahora en la estación de Lieusaint-Moissy (en lugar de la parada "Quatre Chemins")
- La parada "Noyer Perrot" está ahora servida por la línea 21
¡Las líneas 22/23 y 24/25 toman el relevo!
Las paradas "Place du Colombier", "Jules Ferry", "Place des Chartreux", "Collège St Louis", "Grands Champs", "Moulin à vent" y "Université" son ahora servidas por las líneas 24/25.
Las paradas "Gué de Ville" y "Les Grès" serán ahora atendidas por las líneas 22/23
La parada "Lycée Galilée" se ha trasladado a la Avenue André Malraux.
Las paradas que se atreven en Combs-la-Ville son las siguientes: estación Combs-la-Ville Quincy, Lycée Gallilée Parisud Borne Blanche, Parisud Distripôle, Parisud Maurice Faure, Clos du Roi, Pépinière.
Las paradas que se atreven en Lieusaint son las siguientes: Parisud Jean Monnet, Parisud Italia, Parisud España, Parisud Robert Schuman, Collège de la Pyramide, Parc Eglise, Bois du Bray, Gare de Lieusaint-Moissy.
Las paradas que se ateven en Moissy-Cramayel son las siguientes: Porte de Moissy, Europa, Florencia, Cité du Parc, Centre, Mairie, Gymnase, St Michel, Maulois, Changis, Collège des Maillettes, Noyer Perrot.
Las paradas que se sirven en Réau son las siguientes: Eglise, Green de Réau.
Encuentra toda la información sobre la nueva oferta (horarios, mapas) en:
Por teléfono al 09 70 83 77 00