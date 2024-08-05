Tu línea 305 está evolucionando a partir del 2 de septiembre de 2024 para adaptarse a tus necesidades.
Mapa de la línea 305
Una oferta nueva y ampliada:
- Los autobuses circulan hasta las 22:00 entre semana y cada 30 minutos entre la estación Juvisy-sur-Orge y Bois des Coudraies.
- En la localidad de Etiolles: autobuses de 6:30 a 8:30 hasta la estación de Juvisy-sur-Orge y por la tarde de 17:00 a 20:00 a Etiolles.
- Los autobuses circulan los sábados de 8 a.m. a 10 p.m. con un pasaje por hora.
Cambios en la ruta:
- Nueva terminal: "Bois des Coudraies" y terminal parcial "Résidence La Vallée". Las paradas entre "Résidence La Vallée" y "Gare de Corbeil-Essonnes" ya no se atenden.
- Es posible hacer transbordo a la parada "Pont Patton" en la línea 302 o a "Saint Léonard" en la línea 7001. Ten en cuenta: las paradas "Lycée", "La Fontaine" y "Résidence La Vallée" solo se sirven en dirección a "Gare de Juvisy" por la mañana y en dirección a "Résidence La Vallée" por la tarde.
