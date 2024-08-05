Línea 305 - ¡Una oferta ampliada para apoyarte!

Publicado el

Lectura 1 min

¡Tu línea 305 evoluciona a partir del 2 de septiembre de 2024 para adaptarse a tus viajes!

Tu línea 305 está evolucionando a partir del 2 de septiembre de 2024 para adaptarse a tus necesidades.

Cambio de oferta en la línea 305.

Mapa de la línea 305

Una oferta nueva y ampliada:

  • Los autobuses circulan hasta las 22:00 entre semana y cada 30 minutos entre la estación Juvisy-sur-Orge y Bois des Coudraies.
  • En la localidad de Etiolles: autobuses de 6:30 a 8:30 hasta la estación de Juvisy-sur-Orge y por la tarde de 17:00 a 20:00 a Etiolles.
  • Los autobuses circulan los sábados de 8 a.m. a 10 p.m. con un pasaje por hora.

Cambios en la ruta:

  • Nueva terminal: "Bois des Coudraies" y terminal parcial "Résidence La Vallée". Las paradas entre "Résidence La Vallée" y "Gare de Corbeil-Essonnes" ya no se atenden.
  • Es posible hacer transbordo a la parada "Pont Patton" en la línea 302 o a "Saint Léonard" en la línea 7001. Ten en cuenta: las paradas "Lycée", "La Fontaine" y "Résidence La Vallée" solo se sirven en dirección a "Gare de Juvisy" por la mañana y en dirección a "Résidence La Vallée" por la tarde.

Folleto en la portada

Flyer Verso