Noticias similares

Una ruta más directa
Actualmente, la línea sigue un recorrido que conecta directamente la estación de Évry-Courcouronnes (Nivel 0) con Sainte-Geneviève-des-Bois. Las paradas "Gare d'Evry-Courcouronnes - Niveau 1", "Cité administrative" y "Institut de Biologie" están ahora eliminadas y son servidas por las líneas 4122 y 9101.
Un servicio más fino al territorio
Se han creado cuatro nuevas paradas para servir mejor a los centros de empleo y centros urbanos:
- Valvert – Route de Corbeil (nueva zona comercial y de ocio de la Croix Blanche en Sainte-Geneviève-des-Bois)
- Paul Langevin (Saint-Germain-lès-Arpajon)
- Lugar (Fontenay-lès-Briis)
- Bligny – Clínica CMC (Fontenay-lès-Briis)
También se ajusta los tiempos de viaje para mejorar la puntualidad de la línea.
La línea 4504 recorre:
- De lunes a viernes, de 5 a.m. a 10 p.m. con autobús cada 10 minutos en horas punta y 20 minutos fuera de hora punta;
- los fines de semana, de 6 a.m. a 9 p.m., cada 30 a 60 minutos.
Sigue las noticias de tu territorio en X (@CoeurEs_IDFM)