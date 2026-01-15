Noticias similares

Una ruta más directa

Actualmente, la línea sigue un recorrido que conecta directamente la estación de Évry-Courcouronnes (Nivel 0) con Sainte-Geneviève-des-Bois. Las paradas "Gare d'Evry-Courcouronnes - Niveau 1", "Cité administrative" y "Institut de Biologie" están ahora eliminadas y son servidas por las líneas 4122 y 9101.

Un servicio más fino al territorio

Se han creado cuatro nuevas paradas para servir mejor a los centros de empleo y centros urbanos:

Valvert – Route de Corbeil (nueva zona comercial y de ocio de la Croix Blanche en Sainte-Geneviève-des-Bois)

(nueva zona comercial y de ocio de la Croix Blanche en Sainte-Geneviève-des-Bois) Paul Langevin (Saint-Germain-lès-Arpajon)

(Saint-Germain-lès-Arpajon) Lugar (Fontenay-lès-Briis)

(Fontenay-lès-Briis) Bligny – Clínica CMC (Fontenay-lès-Briis)

También se ajusta los tiempos de viaje para mejorar la puntualidad de la línea.

La línea 4504 recorre: