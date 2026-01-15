Noticias similares

Línea 4504: Una ruta modificada en Evry-Courcouronnes y 4 nuevas paradas

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Para mejorar el tráfico en la zona de Cœur d'Essonne, la línea 4504 evoluciona a partir del 4 de mayo de 2026 con una ruta ajustada en Évry-Courcouronnes y el servicio de 4 nuevas paradas.

Una ruta más directa

Actualmente, la línea sigue un recorrido que conecta directamente la estación de Évry-Courcouronnes (Nivel 0) con Sainte-Geneviève-des-Bois. Las paradas "Gare d'Evry-Courcouronnes - Niveau 1", "Cité administrative" y "Institut de Biologie" están ahora eliminadas y son servidas por las líneas 4122 y 9101.

Un servicio más fino al territorio

Se han creado cuatro nuevas paradas para servir mejor a los centros de empleo y centros urbanos:

  • Valvert – Route de Corbeil (nueva zona comercial y de ocio de la Croix Blanche en Sainte-Geneviève-des-Bois)
  • Paul Langevin (Saint-Germain-lès-Arpajon)
  • Lugar (Fontenay-lès-Briis)
  • Bligny – Clínica CMC (Fontenay-lès-Briis)

También se ajusta los tiempos de viaje para mejorar la puntualidad de la línea.

La línea 4504 recorre:

  • De lunes a viernes, de 5 a.m. a 10 p.m. con autobús cada 10 minutos en horas punta y 20 minutos fuera de hora punta;
  • los fines de semana, de 6 a.m. a 9 p.m., cada 30 a 60 minutos.

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