A partir del lunes 7 de julio, algunos servicios terminarán en la estación Nointel-Mours y ya no darán servicio a las paradas entre la estación Nointel-Mours y Grands Champs.
Consulta el calendario para más información.
Desde el 7 de julio de 2025, cambios en tu línea 1302
¡Tu línea está evolucionando!
