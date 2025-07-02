Desde el 7 de julio de 2025, cambios en tu línea 1302

¡Tu línea está evolucionando!

A partir del lunes 7 de julio, algunos servicios terminarán en la estación Nointel-Mours y ya no darán servicio a las paradas entre la estación Nointel-Mours y Grands Champs.

Consulta el calendario para más información.

Horario: línea 1302 válida el 07/07/2025

