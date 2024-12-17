Noticias similares

Descubre la nueva línea Express que conecta Corbeil-Essonnes con el Mercado Internacional de Rungis.
Una nueva oferta:
Disfruta de un viaje sin estrés, que te permite relajarte o trabajar con acceso directo a tu destino. Desde Corbeil-Essonnes y Evry-Courcouronnes, se tiene acceso directo al Metro 14 a través de las estaciones "Aéroport d'Orly" y "Chevilly-Larue".
También se puede llegar al aeropuerto de Orly en 50 minutos de media desde Corbeil-Essonnes y Evry-Courcouronnes.
Horario ampliado:
La línea opera de lunes a domingo durante todo el año, de 4 a.m. a medianoche:
- De lunes a viernes: 1 autobús cada 30 minutos de 5:00 a.m. a 9:00 a.m. y de 16:00 a 8:00 p.m. y cada hora durante el día.
- Los fines de semana: 1 autobús cada hora.