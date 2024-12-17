Noticias similares

Una nueva oferta:

Disfruta de un viaje sin estrés, que te permite relajarte o trabajar con acceso directo a tu destino. Desde Corbeil-Essonnes y Evry-Courcouronnes, se tiene acceso directo al Metro 14 a través de las estaciones "Aéroport d'Orly" y "Chevilly-Larue".

También se puede llegar al aeropuerto de Orly en 50 minutos de media desde Corbeil-Essonnes y Evry-Courcouronnes.