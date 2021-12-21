Desde el inicio del curso escolar en septiembre, nuestros equipos han estado presentes en el terreno para asegurar que el servicio se realice correctamente.

Se ha detectado tráfico intenso en el servicio hacia las escuelas en la línea 02.

Se añadirán 3 salidas en esta ruta a partir del 3 de enero de 2022:

> Salida de "Les Rougeriots" a las 7:21 de lunes a viernes durante los periodos escolares, con destino a "Georges Seurat"

> Salida de "Georges Seurat" a las 12:36 p.m. del miércoles durante el curso escolar / a las 17:10 los lunes, martes, jueves y viernes durante el curso escolar, hacia "Les Rougeriots"

A continuación se muestran los calendarios: