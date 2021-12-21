Líneas 02 y 14 - Cambios en el horario desde el 3 de enero de 2022

Líneas 02 y 14 - Horarios modificados desde el 3 de enero de 2022

Línea 02 Gare de Lagny <> Gare de Val d'Europe

Línea 02

Desde el inicio del curso escolar en septiembre, nuestros equipos han estado presentes en el terreno para asegurar que el servicio se realice correctamente.

Se ha detectado tráfico intenso en el servicio hacia las escuelas en la línea 02.

Se añadirán 3 salidas en esta ruta a partir del 3 de enero de 2022:

> Salida de "Les Rougeriots" a las 7:21 de lunes a viernes durante los periodos escolares, con destino a "Georges Seurat"

> Salida de "Georges Seurat" a las 12:36 p.m. del miércoles durante el curso escolar / a las 17:10 los lunes, martes, jueves y viernes durante el curso escolar, hacia "Les Rougeriots"

A continuación se muestran los calendarios:

Horario de la línea 02 a partir del 3 de enero de 2022

Línea 14 - St Germain-sur-Morin <> Jablines

Línea 14

Para poder garantizar conexiones BUS/TRAIN para los estudiantes que asisten a la escuela en Meaux, los horarios de la línea 14 se modificarán a partir del 3 de enero de 2022.

La salida de las 19:22 de Jablines se reubica a las 8:32 a.m.

Consulta los horarios a continuación

Horario de la línea 14 a partir del 3 de enero de 2022

