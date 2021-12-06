Tu autobús no solo te conecta con la estación.
A partir del 3 de enero, aprovecha las conexiones mejoradas de autobús y tren en la estación Combs-la-Ville Quincy
Para más información:
Iledefrance-mobilites.fr> noticias
@Senart_IDFM
Una conexión Bus-Tren reforzada:
Con las líneas circulares 11, 12 y 13, aprovecha un mayor número de conexiones de autobús y tren que se ofrecen en la estación Combs-la-Ville Quincy a lo largo del día.
Gracias a las rutas circulares, toma tu autobús 11, 12 y 13 en ambas direcciones, dependiendo de la hora de llegada de tu tren.
Las paradas que se atreven en Combs-la-Ville son las siguientes: Combs-la-Ville Estación Quincy, Market, Place de l'An 2000, War Memorial, Jules Ferry, Louise Michel, Brandons, St Jacques, Boissière, Marrache, Haut du Breuil, Cementerio, Batelière, Ayuntamiento.
Las paradas que sirven en Combs-la-Ville son las siguientes: estación Combs-la-Ville Quincy, Gambetta, Collège les Aulnes, Pablo Picasso, Lycée Jacques Prévert, Route de Moissy, Orée du Bois, Collège Cités Unies, Avoine, Serpentine; Jean Baptiste Clément, Abreuvoir, Tour d'Aleron, Place de la Libération, La coupole.
Encuentra toda la información sobre la nueva oferta (horarios, mapas) en:
Por teléfono al 09 70 83 77 00