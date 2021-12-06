En Combs-la-Ville, tus líneas 11, 12 y 13 te conectan con la estación Combs-la-Ville Quincy.

Aprovecha las mejores conexiones de autobús y tren en la estación Combs-la-Ville Quincy.

Autobuses 11, 12, 13

Tu autobús no solo te conecta con la estación.

A partir del 3 de enero, aprovecha las conexiones mejoradas de autobús y tren en la estación Combs-la-Ville Quincy

Para más información:

Iledefrance-mobilites.fr> noticias

@Senart_IDFM

Una conexión Bus-Tren reforzada:

Con las líneas circulares 11, 12 y 13, aprovecha un mayor número de conexiones de autobús y tren que se ofrecen en la estación Combs-la-Ville Quincy a lo largo del día.

Gracias a las rutas circulares, toma tu autobús 11, 12 y 13 en ambas direcciones, dependiendo de la hora de llegada de tu tren.

Mapa de la línea 11: estación Combs-la-Ville Quincy (bucle vía Combs-la-Ville - Marrache)

Las paradas que se atreven en Combs-la-Ville son las siguientes: Combs-la-Ville Estación Quincy, Market, Place de l'An 2000, War Memorial, Jules Ferry, Louise Michel, Brandons, St Jacques, Boissière, Marrache, Haut du Breuil, Cementerio, Batelière, Ayuntamiento.

Mapa de la línea 12-13: estación Combs-la-Ville Quincy (bucle vía Combs-la-Ville - Serpentine)

Las paradas que sirven en Combs-la-Ville son las siguientes: estación Combs-la-Ville Quincy, Gambetta, Collège les Aulnes, Pablo Picasso, Lycée Jacques Prévert, Route de Moissy, Orée du Bois, Collège Cités Unies, Avoine, Serpentine; Jean Baptiste Clément, Abreuvoir, Tour d'Aleron, Place de la Libération, La coupole.

Encuentra toda la información sobre la nueva oferta (horarios, mapas) en:

Por teléfono al 09 70 83 77 00

Twitter @Senart_IDFM
La aplicación Île-de-France Mobilités, en la App Store y Play Store o en la web

Líneas de folletos de Senart 11-12-13

Folleto de horarios, línea 11

Línea de folletos de horarios 12-13

