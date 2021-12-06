Una conexión Bus-Tren reforzada:

Con las líneas circulares 11, 12 y 13, aprovecha un mayor número de conexiones de autobús y tren que se ofrecen en la estación Combs-la-Ville Quincy a lo largo del día.

Gracias a las rutas circulares, toma tu autobús 11, 12 y 13 en ambas direcciones, dependiendo de la hora de llegada de tu tren.