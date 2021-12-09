Más conexiones en tus líneas.
Las líneas 24/25 circulan los domingos hacia los distritos orientales de Lieusaint.
Con las líneas 22/23 y 24/25, disfruta de una mejor conexión con la estación de Lieusaint-Moissy


¡Una nueva oferta y rutas adaptadas en las líneas 22, 23, 24 y 25!
Líneas 22 y 23
Las líneas 22 y 23 dan servicio a las paradas "Les Grès" y "Gué de Ville".
La parada "Gymnase" se traslada ahora a la rue de la Mare L'Évêque.
La parada "Noyer Perrot" ya no es servida por las líneas 22 y 23, sino por la línea 21.
La parada "Iqbal Masih" es sustituida por la parada "Parc Église".
Las paradas que se ateven en Lieusaint son las siguientes: estación Lieusaint Moissy, Centro de Urgencias, Lycée Mare Carré Lugny, Les Marronniers, La Ferme, Place de la Fontaine, Gymnase, Gué de Ville, Les Grès, Mairie, Centre, Place du 14 juillet, Rouget de Lisie, Collège La Boétie, Parc Omnisports, La Constitution, Jeu de Paume, Condorcet, Nápoles, Busteni, Atenas, Rosso.
Líneas 24 y 25
En Lieusaint, gracias a la creación de las líneas 24 y 25, se benefician de un mejor servicio entre los distritos del municipio y de viajes más rápidos hasta la estación en conexión con la TZen1.
Aprovecha el tráfico los domingos en las líneas 24 y 25 para los distritos orientales de Lieusaint.
Las paradas "Place du Colombier", "Jules Ferry", "Place des Chartreux", "Collège St Louis"
"Grands Champs", "Moulin à vent" y "Université" son ahora servidas por las líneas 24 y 25.
Las paradas atendidas en Lieusaint son las siguientes: estación Lieusaint Moissy, Olympe de Gouges, Jardins de la Méridienne, Saule de la Chasse, Collège de la Pyramide, Jules Ferry, Place des Chartreux, Collège Saint Louis, Grands Champs, Moulin à Vent, Université.
¡Nuevo con las líneas 27 y 51!
Tu antigua línea 25 (Gare de Lieusaint Moissy (bucle vía Château d'Eau Claude Bernard)) pasa a llamarse línea 27 y mantiene la misma ruta.
En la línea 51, las conexiones en la estación de Lieusaint-Moissy están garantizadas desde el primer tren del día a las 4:18 a.m. hasta los trenes de las 11:23 p.m. a Melun y a las 11:25 p.m. a París.
La ruta 51 te ofrece + con la adición de 10 salidas diarias adicionales para cubrir mejor tus necesidades.

