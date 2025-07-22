Líneas 6201 : de 12 a 19 horas, no se atienden las siguientes paradas: Place du Marché Notre Dame, Europa (aplazada a la parada Europe Saint-Cloud de la línea 6205), Prefecture, estación Versailles Château Rive Gauche, Versailles Chantiers Gare Routière, Vergennes, Coypel Champ Lagarde y Villa Champ Lagarde
Para llegar a las paradas situadas en este sector neutralizado, bájate en Europe Saint-Cloud o Saint-Charles y luego llega a tu destino a pie.
Líneas 6202 : de 12 p.m. a 7 p.m., el recorrido de tu línea se corta en 2:
Ruta 1 -> La Celle Saint-Cloud <> , Europa (6214)
Itinerario 2 - > Estación de Autobuses Cistercien <> Gare des Chantiers
No se sirven las siguientes paradas: Place du marché Notre Dame, Europa (aplazada a Europe Saint-Cloud en la línea 6214), Prefectura, Gare de Versailles, Château Rive Gauche, Cistercien (aplazada a la parada Cistercien Pont Colbert en la línea 6122), Lamartine, Moines, Square Lamôme, Porchefontaine y Porchefontaine Louis XIV
Para alcanzar los puntos de paro en estos sectores neutralizados:
Procede de La Celle Saint-Cloud, terminal en Europa (línea 6214). Para acercarse al sector Versailles-Chantiers, tome la línea 6201 en la parada Europe Saint-Cloud (parada de la línea 6205) y baje en la parada Saint-Charles. Para acercarte al sector de Porchefontaine, toma el autobús 6202 en Gare de Versailles Chantiers–Gare Routière hasta la parada Cisterciens (terminal). Llega al sector de Porchefontaine a pie.
Al salir de Porchefontaine Luis XIV, camine hasta la parada Cisterciens (6122) y luego tome la línea 6202 hasta la estación Versalles Chantiers-Gare Routière (terminal).
Para ir a Le Chesnay-Rocquencourt o La Celle Saint-Cloud, ve a la parada Saint-Charles (20 minutos a pie) para volver a la línea 6201 y luego bajad en la parada Europe (parada de la línea 6205) para tomar la línea 6202 en su sección europea (parada de la línea 6214) hacia Le Chesnay-Rocquencourt – La Celle Saint-Cloud.
Líneas 6203 : de 12 p.m. a 7 p.m., el recorrido de tu línea se divide en 2:
Itinerario 1 - > Torneos Satory <>
Ruta 2 -> Europa (6214) <> Hôpital A.Mignot
No se sirven las siguientes paradas: Borgnis Desbordes, Evêché y Bourdonnais (solo hasta Tournelles), Gare de Versailles, Château Rive Gauches, Prefecture, Europa (parada europea aplazada de la línea 6214) y Place du Marché Notre Dame"
Para alcanzar los puntos de paro en estos sectores neutralizados:
Viniendo de Satory, baja en Tournelles y luego camina hasta tus paradas. Para el Hospital Accueil A. Mignot, camine hasta la parada Europe (6214) y tome la línea 6203 hasta el hospital.
Al salir del hospital A. Mignot Accueil, bajarse en la parada Europa (6214), luego caminar hasta la parada de Tournelles y tomar el autobús 6203 para llegar al distrito de Satory.
Líneas 6204 : de 12 a 19 horas, no se atienden las siguientes paradas: Place du Marché Notre Dame, Europa (parada aplazada Europe av. Saint-Cloud en la línea 6214), Prefecture, Hôtel de Ville, Noailles, Gare des Chantiers - Etats Généraux y Gare de Versailles Chantiers Gare Routière
Para llegar a las paradas situadas en este sector neutralizado, viniendo de Pershing, baje en la línea 6214 de Europa y luego a pie hasta su destino.
Desde la estación de Versalles Chantiers, camina hasta la parada Europe (6214) y luego toma la línea 6204 hasta Pershing.
Líneas 6206 : de 12 p.m. a 7 p.m., el recorrido de tu línea se divide en 2:
Itinerario 1 - > Viroflay, Rive Gauche, Gare <> Collège Rameau
Itinerario 2 - > Estación Saint-Symphorien<> Viroflay Left Bank
No se atienden las siguientes paradas: Gare des Chantiers Abbé Rousseaux, Jean Mermoz, Coypel Champ Lagarde, Villa Champ Lagarde y Collège Rameau (solo hasta la estación Viroflay Rive Gauche)
Para llegar a las paradas situadas en este sector neutralizado,
Si sales de la estación de tren Viroflay Rive Gauche, baja en el Collège Rameau y luego llega a tu destino a pie.
Hasta la estación de tren Viroflay Rive Gauche, camina hasta la parada Saint-Symphorien y toma el autobús 6206.
Líneas 6210 : de 12 p.m. a 7 p.m., no se atienden las siguientes paradas:
Lycée Jules Ferry, Borgnis Desbordes, Evêché, Bourdonnais, Tournelles, Gare de Versailles, Château Rive Gauche, Préfecture et Europe (aplazado hasta la parada Europe Saint-Cloud en la línea 6205)
Para llegar a las paradas situadas en este sector neutralizado, viniendo de la estación de Vaucresson, baje en la parada Europa (6205) y luego llegue a su destino a pie.
Al venir del ferry Lycée Jules, camina hasta la parada de Europa () y vuelve a la línea hasta la estación de Vaucresson.
Líneas 6214 : de 12 p.m. a 7 p.m., no se atienden las siguientes paradas: Prés aux bois, Grand Siècle (aplazada a la línea 6201 de la parada Grand Siècle Rue Vauban), Place du Marché Notre Dame, Château y Préfecture
Para llegar a las paradas situadas en este sector neutralizado, viniendo de Prés aux bois, hay que llegar a pie a la parada Grand Siècle y luego tomar la línea 6214 hacia Europa.
Las líneas 6211 / 6240 / 6252 están interrumpidas de 12 a 19 horas