Noticias similares

Desde el lunes 6 de marzo de 2023, las líneas 68-13A, 321 y 913.07 han sido modificadas.
68-13A : La parada de la Gare de Sermaise está cancelada en todas las rutas. Los horarios de paso se han revisado para tener en cuenta este cambio.
321 : Las paradas Grandes Roches, Tilleuls y Croix de Fer en la localidad de Bouray-sur-Juine también se sirven por la tarde en dirección a Lardy 20 rue Panserot
9:13.07 : Se modifica la ruta de la carrera de las 7:15 a.m. desde Paponville . A partir de ahora, la carrera finalizará en el Lycée Nelson Mandela, ya que la parada de Meuniers ha sido eliminada.
Por favor, toma nota de estos cambios.
