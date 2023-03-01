Noticias similares

Las rutas 68-13A, 321 y 913.07 fueron modificadas a partir del lunes 6 de marzo de 2023

Consulta los detalles de los cambios aplicados el 6 de marzo

Desde el lunes 6 de marzo de 2023, las líneas 68-13A, 321 y 913.07 han sido modificadas.

68-13A : La parada de la Gare de Sermaise está cancelada en todas las rutas. Los horarios de paso se han revisado para tener en cuenta este cambio.

Nuevo horario 68-13A a fecha de lunes 6 de marzo de 2023

321 : Las paradas Grandes Roches, Tilleuls y Croix de Fer en la localidad de Bouray-sur-Juine también se sirven por la tarde en dirección a Lardy 20 rue Panserot

Nuevo horario 321 a fecha de lunes 6 de marzo de 2023

9:13.07 : Se modifica la ruta de la carrera de las 7:15 a.m. desde Paponville . A partir de ahora, la carrera finalizará en el Lycée Nelson Mandela, ya que la parada de Meuniers ha sido eliminada.

Nuevo horario 913.07 a fecha de lunes 6 de marzo de 2023

Por favor, toma nota de estos cambios.

